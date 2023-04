DIRETTA Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0: ci prova Benassi LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Ballardini e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta fa visita alla Cremonese nel primo anticipo del sabato che apre la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Un derby lombardo che arriva dopo la pausa per le Nazionali che sarà diretto dall’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

Da una parte i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta contro l’Empoli prima della sosta per agganciare almeno momentaneamente il Milan al quarto posto in classifica e restare agganciati al treno Champions. Dall’altra i grigiorossi di Davide Ballardini, invece, vanno a caccia della seconda vittoria in campionato per abbandonare l’ultima posizione e provare una clamorosa rimonta in chiave salvezza. All’andata finì con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Demiral e Valeri. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra Cremonese e Atalanta in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cremonese-Atalanta

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoschvili; Benassi, Castagnetti, Pickel, Meitè, Valeri; Tsadjout, Ciofani. All. Ballardini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus** 41, Udinese 38, Torino, Bologna e Fiorentina 37,Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce e Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13

** 15 punti di penalizzazione