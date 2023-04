Da Mourinho a Zidane: scelta fatta e strada spianata per la Juve

Valzer di panchina dal Real Madrid alla Juventus passando per Roma e Paris Saint-Germain. Ecco le ultimissime

Né Mourinho, né Zidane. A Madrid, sponda Real, si guarda già alla prossima stagione. O meglio, all’eventuale successore di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha ancora un altro anno di contratto, ma è corteggiatissimo dalla Federcalcio brasiliana per il ruolo di Commissario tecnico. L’ex Milan potrebbe andare via con un anno di anticipo, oppure venir esonerato da Florentino Perez in caso di mancata vittoria della Champions per il secondo anno consecutivo. Sfumata la Liga, alle ‘Merengues’ non rimane infatti che la conquista della coppa dalle grandi orecchie. La quindicesima…

Ancelotti via da Valdebebas, chi al suo posto? Stando a ‘Tyc Sports’ Perez ha scelto Mauricio Pochettino, del quale è da anni grande estimatore. L’argentino è attualmente disoccupato, con l’ultima esperienza alla guida del Paris Saint-Germain. Tecnico preparato, con una filosofia calcistica che si sposerebbe bene con quella dei ‘Blanços’. Insomma Pochettino potrebbe essere davvero la figura ideale per il post Ancelotti. Molto più di Mourinho, anche lui legato alla Roma da un altro anno di contratto e di recente riaccostato al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, Pochettino al Real e ‘via libera’ per Zidane

Nelle ultime settimane, a proposito di Real, si è parlato pure di un possibile ritorno di Zidane. Ugualmente senza squadra come Pochettino, il francese è un nome ‘caldo’ per il sopracitato PSG nonché – secondo alcune fonti transalpine – per la Juventus. Per l’eredità di Allegri.

Così, in teoria, ‘La Vecchia Signora’ potrebbe avere una sorta di strada quasi spianata per ‘Zizou’ (considerato che a lui non stuzzica molto il Paris Saint-Germain, essendo un ‘tifoso’ dei rivali del Marsiglia) qualora il Madrid puntasse per davvero su Pochettino.