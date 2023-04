Ancelotti in Nazionale, tutto vero: “Il futuro non lo conosce nessuno”

Ancelotti alla guida della Nazionale del Brasile: tutto vero, almeno l’interesse della Federcalcio verdeoro

Carlo Ancelotti conferma: la Federcalcio brasiliana lo vorrebbe sulla panchina della Seleção dopo i sei anni nel segno di Tite.

Lo aveva già anticipato il presidente della Cbf in una intervista alla Reuters, ora arriva la conferma di Carlo Ancelotti: il tecnico di Reggiolo potrebbe finire sulla panchina della Nazionale del Brasile. Almeno nelle intenzioni della Federcalcio brasiliana che vorrebbe l’ex Milan per il dopo Tite.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Madrid-Valladolid in programma domani, Ancelotti ha confermato l’interesse del Brasile: “Le voci non mi sorprendono né mi preoccupano” ha dichiarato il tecnico di Reggiolo, sottolineando però che pensa “solo a far bene qui, il resto è piuttosto chiaro: resterò al Madrid finché la società me lo consentirà”.

Ancelotti al Brasile, le parole del tecnico

“Io ed il mio staff stiamo bene qui, sentiamo la fiducia del presidente e l’affetto di squadra e tifosi” ha evidenziato Ancelotti.

L’ex Milan, ad ogni modo, non chiude la porta ad eventuali nuove ipotesi per il futuro: “Sono tranquillo, siamo in lotta per vincere dei titoli e mancano due mesi alla fine della stagione. Poi, magari, si potrà continuare. Il Brasile? Ho un contratto e voglio restare qui. Facile. Non voglio restare perché c’è qualcosa di scritto, ma perché mi piace allenare il Real Madrid. Poi tutto quello che può succedere dopo la fine del mio contratto non lo so, è il futuro e il futuro non lo conosce nessuno”.