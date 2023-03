Ancelotti CT, l’opzione ha preso quota: numeri svelati

Il futuro di Carlo Ancelotti potrebbe regalare ancora delle sorprese. La permanenza dell’attuale tecnico del Real Madrid sulla panchina dei Blancos non è sicura.

Se esiste una parola che può adattarsi molto bene a descrivere il DNA di Carlo Ancelotti, molto probabilmente quasi tutti sarebbero d’accordo nel rintracciarvi il lessema vittoria. In una carriera nella quale è (quasi) sempre riuscito ad imprimere il suo mantra alle proprie squadra, “re” Carlo potrebbe togliersi ancora altre soddisfazioni per rinverdire il suo palmares.

Non è un mistero come l’attuale allenatore del Real Madrid rappresenti un’opzione intrigante per il Brasile. La Selecao, dopo la fallimentare esperienza in Qatar, è ancora alla ricerca di un tecnico d’esperienza al quale affidare la panchina di una compagine che vuole finalmente ritornare a vincere qualcosa di importante. Ancelotti, per, è legato alle Merengues da un contratto in scadenza nel 2024. Per adesso i discorsi relativi ad un eventuale rinnovo non sono andati avanti, anzi. La sensazione è che il binomio vincente Ancelotti-Real possa scindersi a stretto giro di posta. Resta da capire le probabili tempistiche.

Ancelotti nuovo allenatore del Brasile: bookmakers scatenati

Salutare da vincente, dopo aver sollevato un’altra Champions League, è un’idea che non può non stuzzicare l’ex tecnico di Juventus e Milan. Benzema e compagni, approdati ai quarti di finale della massima competizione continentale, rappresentano sempre un avversario da prendere con le molle. Ancelotti il vincente sulla panchina di un Brasile che non solleva la Coppa dei Mondiali da oltre 20 anni: accostamento suggestivo e terribilmente intrigante.

Ne sono convinti anche i betting analyst di Sisal che bancano il possibile approdo di Ancelotti sulla panchina del Brasile 4.50 volte la posta. Le quote in questione, in realtà, hanno subito una drastica picchiata nel corso delle ultime settimane. Segno evidente che qualcosa potrebbe smuoversi. Dopo aver sondato il terreno per i vari Mourinho e Zidane, che per motivi diversi non hanno preso in considerazione l’idea di sposare la causa della Selecao, la Federazione brasiliana potrebbe rompere gli indugi e giocarsi tutte le sue carte su Ancelotti. Si prospettano mesi infuocati sotto questo punto di vista.