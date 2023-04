Allegri mastica amaro: fuori causa contro la Lazio

Brutte notizie per Allegri nel corso di Juventus-Verona: dovrà rinunciare a un bianconero nella prossima sfida con la Lazio

Una partita molto più complessa del previsto per la Juventus contro il Verona. Allo Stadium, i bianconeri fanno fatica per quasi un’ora a buttare giù il muro scaligero. Ci riesce Kean al termine di una bella azione palla a terra. Ma subito dopo, arriva una brutta notizia per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero dovrà infatti fare i conti con una assenza in vista della gara di sabato prossimo in campionato con la Lazio.

Proprio Moise Kean, infatti, un paio di giri di lancette dopo la rete commette un fallo evitabile a centrocampo, ricevendo il cartellino giallo da parte dell’arbitro Marchetti. Appena tornato a disposizione dopo l’espulsione con la Roma e le due giornate di squalifica, l’attaccante era in diffida e dunque sarà squalificato per il turno pasquale. Immediata, poi, la sostituzione da parte del tecnico con Di Maria.