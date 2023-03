Via libera Juventus: sostituto già trovato

Juventus e Inter pronte a darsi battaglia sul mercato, ecco l’assist per l’ennesima sfida tra bianconeri e nerazzurri

Dopo il match di campionato prima della pausa, tra pochi giorni Juventus e Inter si affronteranno di nuovo, stavolta nell’andata della semifinale di Coppa Italia a Torino, con la gara di ritorno a fine aprile. Il derby d’Italia resta però più vivo che mai anche su un altro fronte, vale a dire quello del mercato. Con buone notizie che arrivano su un obiettivo congiunto di bianconeri e nerazzurri, Alejandro Grimaldo.

Il laterale spagnolo in forza a Benfica è da tempo un obiettivo sensibile per la fascia sinistra della Juventus, ma anche l’Inter, con il solito Marotta sempre molto attento a tutti gli sviluppi riguardanti i possibili acquisti a parametro zero, è pronta a lottare per il 27enne. Secondo ‘Record’, il duello sarebbe pronto, di fatto, a partire, dato che il club lusitano, dopo aver tentato a lungo di convincere il giocatore a firmare un nuovo contratto, avrebbe ormai mollato il colpo, dandolo per perso. Dunque, a breve il giocatore sarà libero di firmare per un altro club. Le squadre nostrane si preparano alla battaglia, le altre estimatrici all’estero per un talento che in questi anni ha tenuto un rendimento elevatissimo non mancano di certo.

Juventus e Inter esultano, il Benfica si è ‘arreso’ per Grimaldo: il sostituto

Sempre su ‘Record’, si apprendono nuovi dettagli in merito alle decisioni prese in seno al Benfica. Il presidente Rui Costa e il direttore sportivo Rui Pedro Braz, una volta capito che le possibilità di rinnovare il contratto a Grimaldo sono ormai svanite, si sarebbero già messi a caccia del suo sostituto sulla fascia sinistra, individuandolo in un profilo ben preciso.

Si tratta di Milos Kerkez, promettente esterno serbo dell’Az Alkmaar, recente avversario della Lazio in Conference League, andato anche in gol nella gara dell’Olimpico realizzando una delle sue 4 reti stagionali, con 7 assist. 20 anni ancora da compiere, il giocatore è uno dei talenti emergenti sul panorama europeo e rappresenterebbe secondo i lusitani un ottimo erede per il partente Grimaldo.