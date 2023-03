Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 31 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 31 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre col mercato nerazzurro: “Onana cambia l’Inter”. Il Chelsea vuole il portiere: soldi per il mercato. “Attenta Juve, rischi altri punti”, Caso stipendi, chiusa l’indagine: penalità o maximulta per il club bianconero. “La prova Champions”: Spalletti con gli assi e Pioli col suo fortino, chi mette più paura. “Baldanzi nel mirino del Milan“: trequartista da Diavolo se Diaz tornerà al Real”.

Intervista esclusiva a Moise Kean sul Corriere dello Sport: “Ho capito la Juve”. Uno staff di quattro socialisti mi aiuta a diventare un top”. “Napoli, febbre d’amore”: file infinite, i biglietti di Champions sono spariti. “Roma-Feyenoord, che caos!”: ancora nessun provvedimento sui tifosi per la doppia sfida di Europa League. La Juventus e la manovra stipendi: “Deferimenti ai giocatori: un dilemma da sciogliere”.

“La Juve agli juventini”, così apre Tuttosport nella sua edizione odierna. Fagioli, Locatelli e Miretti: Allegri col Verona vara un centrocampo di ragazzi italiani con la Juve dentro e la Nazionale nel futuro. “Toro, mosse per Juric che perde Ilic e Aina”, le ultime in casa granata tra il futuro del tecnico e il match contro il Sassuolo. “Da Hojlund a Szoboszlai: Napoli-Milan mercato hot”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 31 marzo

Il Real Madrid non si arrende: “Mbappe solo si llega libre”, l’attaccante francese resta il grande sogno dei ‘Blancos’ come riporta il quotidiano spagnolo AS. Florentino Perez però non tratta più col PSG, l’assalto solo se il francese si libererà a parametro zero nel 2024. Sul Mundo Deportivo invece si parla del futuro di Leo Messi e di un possibile ritorno al Barcellona: “Ofensiva Messi”, il club catalano prova a convincere il campione del mondo mentre il PSG vuole trattenerlo a Parigi.