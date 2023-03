Offerta sul piatto da 45 milioni, Juventus spazzata via

La Juventus guarda al mercato per la ricostruzione futura, ma un obiettivo importante può già sfumare: l’offerta che frena i bianconeri

Il calciomercato estivo si avvicina e pur nell’incertezza legata al suo futuro la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. A prescindere da come si concluderanno sia la stagione che le varie battaglie giudiziarie, i bianconeri coltivano diversi obiettivi per rifondare la squadra e ripartire. Tra questi, anche il difensore del Manchester City Aymeric Laporte, sul quale però starebbe irrompendo un top club con una offerta che potrebbe rivelarsi decisiva.

Come riferisce in Inghilterra ‘Football Insider’, infatti, il Psg può accelerare e presentare una proposta da circa 45 milioni di euro. Una proposta che potrebbe accontentare gli inglesi, che sanno di non poter ricavare dalla vendita del centrale spagnolo la stessa cifra (circa 65 milioni investiti per acquistarlo dall’Athletic Bilbao in quello che nel 2018 era l’acquisto più oneroso della storia del club). E al tempo stesso, un’offerta che difficilmente potrebbe essere pareggiata dalla Juventus stessa.

Juventus, ma non solo, su Laporte: la concorrenza è numerosa

I bianconeri, in realtà, non sono l’unica compagine italiana interessata a un difensore di sicuro affidamento ma che è finito fuori dai piani di Guardiola.

Appena 16 presenze complessive in questa stagione per lo spagnolo, il tecnico pensa di fare a meno di lui per il futuro e i Citizens attendono proposte. In Italia, ci pensano anche Milan, Inter e Roma. L’ingaggio di Laporte è piuttosto elevato (circa 7 milioni di euro a stagione), ma con i benefici del decreto crescita si tratterebbe di una cifra attaccabile. Discorso diverso per il cartellino e oltretutto non c’è soltanto il Psg pronto ad approfittare della situazione. Ci pensa anche il Barcellona, che tempo addietro, prima che il giocatore fosse acquistato dal City, aveva già sondato il terreno. Del resto, per il rendimento avuto in passato, non sorprende che il giocatore abbia tanti estimatori. Per le squadre nostrane sarà difficile spuntarla.