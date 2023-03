Mourinho e Sarri snobbati, vuole la Juventus

Prove di rinascita dell’ItalJuve: dai possibili ritorno dei giocatori di maggior talento ora in prestito all’affare in Serie A, ecco tutti i dettagli

Dalla questione plusvalenze alla manovra stipendi, il futuro della Juventus è per forza di cose un rebus. La certezza è che ci sarà un sostanzioso taglio ai costi, vedi ingaggi dei calciatori nonché un rinnovamento della rosa. Una rosa più giovane e italiana, partendo dal ritorno dei migliori talenti che i bianconeri hanno in giro per l’Italia. Due nomi su tutti: Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia, quest’anno entrambi al Monza. Ma anche Cambiaso, che tanto bene sta facendo al Bologna.

Prove di rinascita dell’ItalJuve. Del resto è con lo zoccolo italiano – da Buffon a Del Piero, passando per Marchisio fino a Barzagli, Bonucci e Chiellini – che la ‘Vecchia Signora’ ha vinto nel pre e nel post Calciopoli. I bianconeri puntano ad aprire un ciclo più sostenibile sul piano economico, con una identità più italiana e più juventina. Previste anche un paio di operazioni nella nostra Serie A, vedi Vicario o Carnesecchi per il dopo Szczesny come quella che potrebbe avere come protagonista Davide Frattesi.

Secondo ‘Tuttosport’ la Juventus ha di fatto già il sì del numero 16 del Sassuolo. Sul classe ’99 ci sono in maniera concreta anche la Roma di Mourinho – quella che ci ha provato più di tutte già l’estate scorsa – e la Lazio di Sarri, ma il classe ’99 cresciuto nel vivaio giallorosso preferirebbe trasferirsi a Torino nonostante il rischio di non giocare la Champions. La Juve rimane la Juve a prescindere da tutto, perlomeno per Frattesi.

Calciomercato Juventus, obiettivo Frattesi: il Sassuolo lo valuta 30-35 milioni

L’operazione Frattesi non sarebbe in discesa, il Sassuolo è un osso durissimo tanto che valutava e valuta tutt’ora il 23enne non meno di 30-35 milioni di euro.

Tra le due società ci sono però grandissimi rapporti (rapporti finiti nel mirino delle Procure…), vedi l’affare Locatelli e tanti altri, quindi un accordo è pressoché certo qualora il club targato Exor decidesse davvero di affondare il colpo. Nell’affare potrebbe essere inclusa una contropartita tecnica ovviamente gradita ai neroverdi.