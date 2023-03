“Ci penso”: Rovella allo scoperto sul ritorno alla Juve | VIDEO CM.IT

Attualmente il centrocampista di Segrate è in prestito al Monza: “Adesso il mio obiettivo è rientrare dall’infortunio”

A margine della diciottesima edizione del ‘Torneo Amici dei Bambini’, Nicolò Rovella ha parlato tra presente, Nazionale e possibile futuro alla Juventus proprietaria del suo cartellino.

Su un suo possibile ritorno in bianconero, stavolta per restarci, il centrocampista quest’anno in prestito al Monza ha detto che “Alla Juventus ci penso, però adesso il mio obiettivo è rientrare dall’infortunio e giocare le ultime partite – le sue parole raccolte dall’inviato di Calciomercato.it – Poi in vista dell’anno prossimo non si sa mai…”.

