Leao, il prezzo è giusto: così è un affare

Rafael Leao e un futuro sempre più in bilico al Milan: ecco la cifra giusta per la cessione del portoghese

Rush finale della stagione calcistica al via, negli ultimi due mesi squadre e giocatori mettono in palio il loro futuro a caccia di traguardi importanti e prendendo decisioni sulla prosecuzione delle rispettive avventure insieme. Tra i giocatori più in bilico, c’è naturalmente Rafael Leao, con un rinnovo ancora tutto da scrivere, ma il milanista non è l’unico a non sapere dove giocherà nella prossima stagione.

Le incognite sono numerose anche su altri giocatori, che a fronte di offerte importanti potrebbero partire. Pensiamo ad esempio a Nicolò Barella dell’Inter, non più così intoccabile visto il suo rendimento recente, a Piotr Zielinski del Napoli che è un altro giocatore con il contratto che tra poco più di un anno andrà in scadenza e a Federico Chiesa, di cui la Juventus non vorrebbe privarsi ma che potrebbe essere un sacrificio necessario se le cose si mettessero male per il club bianconero a livello di giustizia sportiva.

Leao via dal Milan, è il sacrificio ‘ideale’

Quattro nomi che abbiamo sottoposto agli utenti di Calciomercato.it su Twitter, nel nostro sondaggio giornaliero, chiedendo quale sarebbe il miglior affare in uscita.

La cessione di Leao per 80 milioni di euro è stata individuata come l’operazione ideale per monetizzare, raccogliendo il 39,5% dei voti. Al secondo posto, il ‘sacrificio’ di Chiesa per 70 milioni, con il 23,7% dei voti. Meno preferenze invece, per un addio di Barella all’Inter per 60 milioni e per una partenza di Zielinski dal Napoli con cartellino fissato a 40 milioni (18,7% in entrambi i casi).