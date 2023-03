Juventus-Verona, Allegri: “Chiesa non convocato, Pogba non so quando torna”

La Juventus torna in campo per affrontare il Verona di Zaffaroni, in lotta per la salvezza: Allegri prende la parola in conferenza stampa

La Juventus riprende la sua rincorsa europea dall’anticipo di domani sera contro il Verona. Una sfida potenzialmente impari, vedendo il ruolino di marcia e la forza dei bianconeri in confronto a quella degli scaligeri. Ma la squadra di Zaffaroni ha trovato un buon equilibrio, un gioco, e resta pericolosa.

Il mese di aprile sarà tremendamente impegnativo per gli uomini di Allegri tra campionato (sabato prossimo ci sarà anche il match in casa della Lazio), la doppia sfida con l’Inter in Coppa Italia e quella con lo Sporting in Europa League. I bianconeri si giocano il futuro sul campo, sempre chiaramente con un orecchio a quello che arriva dalle aule di tribunale. L’allenatore della Juventus è tornato a parlare in conferenza stampa oggi alle 14, per presentare la partita di domani e ovviamente fare il punto in vista di questo forcing finale bollente. Su calciomercato.it in diretta le parole di Massimiliano Allegri dalle 14.

Allegri risponde innanzitutto alle domande sulle condizioni fisiche dei suoi, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato, ma non solo: “Chiesa non è convocato, ha ancora un po’ di fastidio e non ci sarà, lavoriamo per averlo martedì con l’Inter – spiega – Vlahovic è tornato bene, Milik sta bene, Di Maria è a disposizione ma non partirà titolare essendo rientrato tardi dall’Argentina. E’ importante averli a disposizione per cambiare la partita con le sostituzioni in un finale di stagione molto caldo”. Ce la fa anche Kostic: “Ha fatto tutti gli allenamenti meno il primo che era un differenziato, può giocare”.

E’ ancora lunga invece per Pogba: “Adesso non so dire quali sono i tempi di recupero e quando sarà a disposizione, allenamento dopo allenamento vedremo”. Arriva un incoraggiamento poi per Kean: “Non ci dimentichiamo che è un classe 2000, ha fatto una stagione sottovalutata con gol e prestazioni importanti. Ha fatto una sciocchezza con la Roma, ben pagata, ma è un giocatore che vuole migliorarsi e questo mi piace molto”.

Sugli obiettivi e sull’atteggiamento per il finale di stagione, Allegri invita a non sottovalutare per prima cosa l’impegno di domani: “E’ un mese che può proiettarci in un maggio importante nelle coppe e non solo. In campionato, vogliamo consolidare il secondo posto sul campo e vedere se riusciremo a migliorare la classifica dello scorso anno e vedere dove saremo. Ma col Verona si riparte da 0-0, sotto l’aspetto fisico bisogna mettersi al pari loro, sono partite sempre sofferte con loro. La partita di Milano dobbiamo dimenticarla e guardare avanti, all’Inter ci penseremo solo dopo e via avanti di partita in partita”.