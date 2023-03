Sulla scia di Retegui: la Juventus pesca il nuovo bomber, assist di Mancini

Calciomercato Juventus, fari puntati in Argentina: il nuovo attaccante potrebbe vestirsi di bianconero su consiglio di Mancini

Archiviata la sosta delle Nazionali, la Juventus si sta preparando per il delicato confronto contro l’Hellas Verona. Metabolizzato l’importante successo ottenuto a San Siro nel derby d’Italia, gli uomini di Allegri saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force che dirà molto della stagione della Juve, in campionato e in Europa.

Nel frattempo, però, la situazione extra-campo continua a tenere banco e potrebbe ripercuotersi in maniera tangibile anche sulle prossime mosse di mercato della Juventus. Fermo restando che, ora come ora, la posizione di Allegri al timone della “Vecchia Signora” sembra essere solida, un eventuale ribaltone della guida tecnica non può essere escluso a prescindere. Quello che è certo, però, è che “Madama” porterà avanti quella politica di ringiovanimento della rosa e contestuale abbassamento del monte ingaggi che tanti frutti sta portando in questa stagione. In quest’ottica va inserita la notizia relativa all’interessamento che la Juventus avrebbe manifestato per Lucas Beltran.

Calciomercato Juventus, Beltran nel mirino: il consiglio di Mancini

Il ventiduenne attaccante del River Plate sta facendo parlare di sé a suon di prestazioni importanti. Molto abile a svariare su tutto il fronte offensivo, in questo primo scorcio di stagione con la maglia dei Millonarios ha messo a referto cinque reti impreziosite da un assist. Legato al club argentino da un contratto in scadenza nel 2025, Beltran sarebbe finito nel mirino di Roberto Mancini che avrebbe cominciato ad attenzionarlo in vista di una sua futura convocazione. Ma non solo.

Secondo quanto evidenziato da El Crack Deportivo Noticias, il River Plate sarebbe in allerta dal momento che la Juventus avrebbe lanciato i primi segnali di apprezzamento nei confronti di Beltran. Su consiglio proprio di Mancini, infatti, i bianconeri avrebbero cominciato a tastare il terreno per capire eventualmente i margini di manovra. Difficile ipotizzare una valutazione di mercato credibile. Tuttavia, se il promettente millenial dovesse continuare a mettersi in mostra, non è escluso che si creino le premesse per una vera e propria asta. La Juventus, comunque, osserva la situazione.