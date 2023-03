Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 30 marzo 2023

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con i rinnovi di Giroud e Di Maria: “Restano!”. Campioni senza fine: Milan e Juve, doppio sì. Adesso tocca a Leao in casa rossonera. Napoli-Milan: la staffetta Spalletti-Pioli e lo scudetto della fatica. “Bastoni, si tratta”: tiene banco all’Inter il futuro del difensore, la differenza è un milione.

Il Corriere dello Sport apre con le inchieste giudiziarie: “Juve, sono guai”. Un processo senza fine, ma l’Uefa pretende tempi rapidi. “Kvara-Leao, lo scudetto si vince a sinistra”, domenica primo atto di Napoli-Milan. Il Maradona sarà ancora pieno. “Calha rilancia Brozovic”, l’Inter si affida al croato dopo il turco ko per infortunio. Mancini: “Zaniolo e Zaccagni fuori? Validi motivi”.

“Più uniti per la Juve”, Tuttosport apre con le parole di Perin in vista della ripresa del campionato e sulle inchieste giudiziarie. “Ci siamo compattati”, dice il portiere bianconero. Kostic disponibile per Allegri già sabato. Grana per Inzaghi: “Calhanoglu ko, no Juve-Inter”. Il turco rischia di saltare anche il Benfica dopo l’infortunio in nazionale. “Intesa Giroud, ancora Milan”, accordo per un anno sul rinnovo del francese. “Toro-Werder, l’obiettivo è su Fullkrug”, ai granata piace il bomber che gioca in Bundesliga.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 30 marzo

Il Real Madrid non molla ma fissa i paletti: “Bellingham limite 100 M”, i ‘Blancos’ sperano di convincere il talento inglese ma senza ulteriori follie. Liverpool e City le avversarie, si legge sul quotidiano spagnolo AS. Il Barcellona si fionda sui parametri zero: “Inigo Martinez, Gundogan e Aubameyang costano 0” sottolinea Mundo Deportivo sugli obiettivi del club blaugrana. Lo sfogo del papà di Ansu Fati: “Mio figlio merita di più”.