Pioli infiamma Napoli-Milan e manda un messaggio verso la Champions League: “Nessuno è imbattibile”

Aprile sarà il mese di Milan e Napoli. Rossoneri e azzurri si affronteranno per ben tre volte, la prima domenica sera al Maradona in campionato. Nelle prossime settimane ci sarà il doppio confronto che mette in palio le semifinali di Champions League.

Il tecnico rossonero, intervenuto alla presentazione del 18esimo Torneo Amici dei Bambini, si è proiettato proprio sulla Champions e la sfida alla corazzata di Luciano Spalletti: “Il Napoli ha dimostrato grandissima continuità, forza e qualità, ha tutte le caratteristiche della grande squadra. Nessuno però è perfetto o imbattibile”. Messaggio chiaro alla sua squadra: “Rivincere credo sia difficile per tutti. Abbiamo vinto con una squadra molto giovane, grazie ad un progetto e un percorso del club di cui siamo orgogliosi. Siamo uno dei pochi club con un progetto sostenibile, solamente poche squadre riescono a rivincere ed essere competitive in Europa“.

“Si avverte che per il Milan l’Europa è un’altra cosa? Sì, assolutamente. Fa parte della storia di questo club e del percorso che ha sempre fatto. – ha concluso Pioli – Noi stiamo cominciando a scrivere la nostra storia, quella del Milan in Champions è un percorso diverso dal nostro. Quando vai a San Siro a giocare la Champions è qualcosa di emozionante e spettacolare che coinvolge tutti”. L’allenatore rossonero suona già la carica in vista delle super sfide di Champions League.