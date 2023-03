Moratti non ha dubbi: “Inter, serve lui per vincere lo scudetto”

Massimo Moratti spinge per il ritorno di Antonio Conte all’Inter: l’ex presidente nerazzurro punterebbe sul tecnico salentino

Col passare delle ore diventano sempre più insistenti le voci di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: una soluzione che trova il gradimento dell’ex patron nerazzurro Massimo Moratti.

Intervenuto sul canale YouTube Inter69, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato del futuro dell’Inter, soffermandosi in particolar modo sull’aspetto tattico, con il possibile ritorno di Antonio Conte in panchina dopo l’addio al Tottenham e con la posizione di Simone Inzaghi sempre più vacillante.

“Non ho parlato con Marotta quindi non ne so nulla” ha sottolineato Moratti, esprimendo un un suo parere strettamente personale: “Se l’Inter vuole tornare a vincere lo scudetto punterei su Conte. Senza dubbio è l’allenatore più adatto per far sì che ciò avvenga” ha dichiarato Moratti.

Conte all’Inter, Moratti punta sull’ex Tottenham

Nel corso del suo intervento, Massimo Moratti si è soffermato anche sulla gestione Zhang: “È molto difficile se non impossibile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o Juve”.

“Per quanto mi riguarda, Zhang ha messo tanti soldi nell’Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei. Prima di giudicarlo male, aspetterei” ha aggiunto Moratti, prima di concludere: “La situazione del club rispecchia alla perfezione quella che è situazione economica a livello internazionale”.