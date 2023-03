Juve fuori dalle Coppe: l’UEFA non fa sconti

La Juventus in bilico sulle inchieste extra campo: la Uefa aspetta i responsi della procura sportiva, il club bianconero rischia grosso in vista della prossima stagione

Settimane intense per la Juventus e non solo sul campo, con i bianconeri di Massimiliano Allegri impegnati su tre fronti tra campionato, Champions League e Coppa Italia con nove partite da giocare nel mese di aprile.

Attenzione massima ovviamente anche fuori dal campo con le inchieste che pendono sulla testa della società piemontese. In primis il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sulle plusvalenze, con la sentenza che arriverà il 19 aprile sul -15 di penalizzazione in classifica. A questo si aggiungono il filone stipendi e il deferimento anche sulle partnership da parte del procuratore Chiné, oltre al processo Prisma in sede penale sugli ex dirigenti della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, l’Europa è a rischio: la UEFA accelera

La Juventus la prossima settima riceverà gli atti dalla Procura Federale per quanto concerne la manovra stipendi, mentre per le partnership si rischia di andare a processo a fine 2023 come scrive il ‘Corriere dello Sport’.

Ma occhio evidentemente anche alla sfera europea e all’attenzione posta dalla Uefa sulla situazione della società bianconera, con il massimo organo continentale che aspetta le sentenze della procura sportiva italiana per precedere con eventuali sanzioni anche per le coppe. Se la penalizzazione venisse confermata in terzo grado, potrebbe scattare a quel punto una squalifica dalle competizioni internazionali per il prossimo anno e a nulla servirebbe quindi un’eventuale qualificazione (tramite campionato, Europa League o Coppa Italia) della squadra di Allegri per le coppe europee. La Uefa auspica che ci sia celerità nelle sentenze in sede sportiva e uno scenario delineato già entro il termine della stagione in corso.