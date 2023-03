Il rinnovo è saltato, Mourinho scippa il Milan

Mourinho lancia la sfida di mercato al Milan: occasione per la Roma, giocatore in uscita nella sessione estiva

Josè Mourinho vede e rilancia. Il tecnico portoghese, come emerso dai rumours di questi giorni, non ha intenzione di lasciare la Roma al tecnico della stagione e vuole mettere le basi per un’altra annata importante, oltre, ovviamente, a ottenere il massimo possibile in questa che andrà a concludersi. Per il mercato estivo, lo ‘Special One’ progetta uno ‘scippo’ al Milan, rilanciando una sfida in sessione di trasferimenti di cui si era già parlato.

Il nome pronto a diventare caldo nelle prossime settimane è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea, 27 anni, può lasciare Londra al termine della stagione ed è un obiettivo sensibile per la metà campo dei rossoneri, che ci pensano da diverso tempo, ma secondo ‘Football Insider’ Mourinho, che lo ha molto apprezzato nei suoi trascorsi ai ‘Blues’ di alcuni anni fa, lo vorrebbe come rinforzo della propria linea mediana e intenderebbe mettere tutto il proprio carisma in piazza per convincerlo a sposare la causa della Roma.

Loftus-Cheek, niente rinnovo con il Chelsea: Mourinho e la Roma possono approffittarne

Sempre stando al portale britannico, l’addio di Loftus-Cheek al Chelsea appare sempre più probabile. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 con i ‘Blues’ che non sarà rinnovato.

Esiste una opzione di prolungamento per un altro anno, fino al 2025, che il club però non intenderebbe esercitare. Il giocatore ha messo insieme in questa stagione 27 presenze totali, di fatto rimanendo escluso dalle rotazioni solamente in occasione del suo infortunio all’inizio dell’anno che lo ha tenuto fuori per circa un mese. Per il resto, è stato molto utilizzato sia da Tuchel che da Potter, avendo caratteristiche box-to-box preziose per la rosa. Si tratta di un giocatore non appariscente, ma che il suo in campo lo fa sempre, e per questo Mourinho vuole portarlo a Roma nei prossimi mesi. Tuttavia, il Chelsea, dopo il maxi mercato effettuato a gennaio, vuole evidentemente procedere a un ulteriore rinnovamento della rosa e puntare su altro tipo di profili, andando per esempio all’assalto di Declan Rice.