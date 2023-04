Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 28esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 28esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Dopo lo stop per le nazionali si torna in campo. Ad aprire la 28a giornata sarà l’Atalanta, che farà visita alla Cremonese, poi toccherà all’Inter ospitare la Fiorentina.

La Juventus, contro il Verona, chiuderà il sabato calcistico. Domenica, chiaramente, le attenzioni saranno puntate tutte sul posticipo tra il Napoli e il Milan. Il 28esimo turno andrà in archivio, però, solo lunedì con Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 28esima giornata di Serie A

Cremonese-Atalanta sabato ore 15

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

TOP: Valeri ed Ederson possono essere le armi giuste

FLOP: Toloi non è in grande spolvero

RISCHIATUTTO: Attenzione al ritorno di Lookman

Inter-Fiorentina sabato ore 18

INTER (3-5-2): Onana; Acerbi, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Lukaku.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

TOP: Lukaku non si vuole fermare. Cabral in grande forma

FLOP: Dumfries non fa per voi

RISCHIATUTTO: Gonzalez può trovare il bonus giusto

Juventus-Verona sabato ore 20.45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Kallon; Gaich.

TOP: Vlahovic al Verona sa far male. Gaich ha già segnato a Torino

FLOP: Hien ha il cartellino troppo facile

RISCHIATUTTO: Gatti sta impressionando

Bologna-Udinese domenica ore 12.30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeefuik; Ebosse, Pereyra, Arslan, Lovric, Udogie; Success, Beto.

TOP: Orsolini e Udogie sono i più attendibili

FLOP: Zeefuik ancora non ci convince

RISCHIATUTTO: Beto in trasferta ha i guizzi giusti

Monza-Lazio domenica ore 15

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TOP: Carlos Augusto va sempre schierato. Torna Ciro Immobile!

FLOP: Birindelli incide poco

RISCHIATUTTO: Casale è in grande spolvero

SPEZIA-SALERNITANA domenica ore 15:00

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Verde; Shomurodov.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

TOP: Dia è un punto di riferimento, Verde una buona scommessa

FLOP: Nikolaou non ci convince fino in fondo

RISCHIATUTTO: Agudelo può tirare il coniglio dal cilindro

ROMA-SAMPDORIA domenica ore 18:00

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Amione, Murillo, Murru; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini.

TOP: Dybala non si discute così come Spinazzola e Pellegrini

FLOP: Murillo rischia davvero grosso

RISCHIATUTTO: Gabbiadini ci ha abituato a sorprenderci

NAPOLI-MILAN domenica ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

TOP: Ancora più responsabilità per Kvaratskhelia! Leao non può deludere ancora!

FLOP: Calabria deve fare i conti col peggior cliente possibile

RISCHIATUTTO: attenzione a Krunic e Anguissa, per bonus inattesi

EMPOLI-LECCE lunedì ore 18:30

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

TOP: Baldanzi-Parisi, bonus mercato! Baschirotto non delude mai

FLOP: Akpa-Akpro ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Di Francesco per un bonus che manca da tempo

SASSUOLO-TORINO lunedì ore 18:30

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

TOP: rilanciamo Pinamonti e Vlasic! Sì a Laurienté e Singo

FLOP: Tressoldi può star fuori!

RISCHIATUTTO: Radonjic può tornare ad esaltarsi!