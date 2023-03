C’è una sola via per Lukaku: la mossa per convincere l’Inter

Stagione finora deludente per Romelu Lukaku dopo il ritorno all’Inter. Il centravanti belga ha le idee chiare sul suo futuro

E’ un altro Romelu Lukaku in Nazionale. Quattro gol in tre giorni per il bomber belga dopo la tripletta alla Svezia di Ibrahimovic e la rete nel test di lusso contro la Germania.

‘Big Rom’ rigenerato e in attesa adesso del decisivo sprint finale con la maglia nerazzurra. La seconda parentesi finora all’Inter è stata deludente per il bomber di proprietà del Chelsea: soltanto cinque reti in tutte le competizioni e una media di un gol ogni 182 minuti. score non all’altezza del vero Lukaku e che Simone Inzaghi spera di ritrovare nei mesi decisivi della stagione tra Champions League, Coppa Italia e campionato. Il classe ’93 punta a riguadagnare un posto stabile accanto a Lautaro Martinez vincendo il duello con il sempreverde Dzeko, quest’ultimo vicino al rinnovo per un altro anno con l’Inter.

Calciomercato Inter, Lukaku si riduce l’ingaggio per restare

Diversa al momento è invece la situazione del centravanti belga, fermato da diversi acciacchi fisici nella stagione in corso.

A fine campionato Lukaku tornerà al Chelsea e l’Inter poi valuterà se sferrare l’offensiva per un nuovo capitolo in nerazzurro. Marotta e Ausilio stanno riflettendo sulla conferma del giocatore che tra ingaggio e prestito oneroso è costato alla società di Zhang una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Lukaku però vuole fortissimamente restare a Milano e farà di tutto per convincere la dirigenza di Viale della Liberazione per strappare la permanenza ad Appiano Gentile. Indipendente dal tecnico che siederà in panchina (Inzaghi e un altro in caso di flop nell’ultima parte di stagione), l’attaccante punta a restare all’Inter e sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio come scrive stamane il quotidiano ‘Tuttosport’. Lukaku al momento percepisce uno stipendio da 8 milioni netti, 11 al lordo sfruttando il Decreto crescita. Decisivo sarà soprattutto il rendimento di ‘Big Rom’, che con un finale da protagonista potrebbe convincere Marotta a puntare su di lui anche per il futuro.