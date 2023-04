Caos totale: fuori dalla Champions e risarcimento milionario

L’esclusione dalla Champions League potrebbe provocare un vero terremoto alla Uefa: risarcimento da cento milioni

Aria di tempesta per la Uefa. Il mondo del calcio europeo è alle prese con una serie di scandali che ne minano la credibilità.

Se in Italia è la Juventus ad essere nell’occhio del ciclone, con i diversi filoni di indagine che potrebbero portare a sanzioni ancora più pesanti rispetto all’attuale penalizzazione di 15 punti, in Spagna a tenere banco è il ‘caso Negreira’ che vede protagonista in negativo il Barcellona. Proprio i blaugrana sono pronti ad una mossa clamorosa per difendere la propria integrità.

Se le indagini ordinarie vanno avanti e non si è ancora celebrato il processo, la Uefa ha avviato la sua inchiesta e potrebbe estromettere il Barça dalla Champions League. Una eventualità che il club catalano è pronta a contrastare anche ricorrendo alla giustizia ordinaria.

Barcellona fuori dalla Champions: pronto risarcimento milionario

Se la Uefa dovesse decidere per l’esclusione dalla Champions del Barcellona, senza attendere i due gradi della giustizia ordinaria, ecco che la società sarebbe pronta a chiedere un risarcimento milionario.

Lo scrive il ‘Mundo Deportivo’ che specifica come per un anno senza Champions la richiesta potrebbe arrivare ad almeno 100 milioni di euro. Una cifra che comprenderebbe il mancato importo dei premi che le società percepiscono per la partecipazione alla massima competizione europea ogni anno, più i danni per gli introiti derivanti da sponsor e merchandising che il Barcellona non riceverebbe. Il club non avrebbe timore a portare la Uefa in tribunale per ottenere il risarcimento per i danni e i mancati profitti causati dalla mancata partecipazione alla Champions.