Telenovela San Siro: il Comune di Milano perde il ricorso

Referendum nuovo San Siro, il Comitato promotore vince il ricorso contro il Comune di Milano. Tutti i dettagli

Prosegue la telenovela su San Siro e la questione stadio per Inter e Milan. Nelle ultime ore è arrivata anche la decisione Tribunale civile di Milano sul referendum.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il Tribunale ha definito illegittimo il no con cui il Collegio dei Garanti nominati dal Comune di Milano ha rigettato le proposte di referendum popolari per discutere del futuro di San Siro. Per il tribunale il parere è illegittimo perché “non tiene conto dei pareri positivi espressi su molti punti dagli uffici” e “non rileva che i pareri negativi hanno a oggetto la fattibilità non dei quesiti referendari ma del progetto edilizio e urbanistico su cui è stato chiesto il referendum stesso, perché viola le regole in tema di partecipazione dei promotori”.

Il comitato promotore “Referendum X San Siro“, che ha presentato ricorso contro Palazzo Marino, si è visto riconoscere dal giudice della prima sezione civile il diritto “a vedere sottoposta all’esame popolare la propria proposta (quesito propositivo), così come quella di cui al quesito abrogativo”. Il Comune di Milano, inoltre, è stato condannato a rifondere 6mila euro di spese processuali.