Svolta Roma, Mourinho ha deciso: è ‘ufficiale’. E Dybala adesso ci pensa

Jose Mourinho avrebbe deciso il suo futuro per la prossima stagione: a seguirlo potrebbero essere sia Dybala che Smalling

In questi giorni si sta parlando parecchio del futuro di tanti allenatori top in Europa, alcuni pronti a cambiare panchina e altri invece in piena riflessione. Jose Mourinho è senza dubbio uno dei nomi più in vista insieme ad Antonio Conte e Carlo Ancelotti. Tre pezzi da novanta, a cui si aggiunge Roberto De Zerbi ormai in Premier è diventato un vero e proprio big.

Da tempo l’argomento principale in casa Roma è proprio la decisione dello Special One per la prossima stagione. L’allenatore portoghese ha invocato un incontro con i Friedkin per stabilire il futuro, parlare di intenzioni e strategie, di ambizioni e potenza economica sul mercato. Un vertice che ancora non c’è stato in realtà, anche se il patron giallorosso è passato per l’Europa in queste ore, con destinazione Budapest e l’assemblea generale dell’Eca. Dove si è fatto immortalare con la maglia della Roma. Mourinho ha un contratto in scadenza nel 2024, per questo i Friedkin non hanno mai avuto tutta questa fretta, forti di un accordo firmato che non ha scappatoie. Lo Special One voleva capire il destino della società e della squadra, anche a prescindere dalla Champions League che resta comunque un elemento importante. Fondamentale anzi. Ma secondo ‘Il Corriere dello Sport’, Mourinho ha definitivamente e ufficialmente deciso di restare a Trigoria anche il prossimo anno.

Mourinho ha deciso: resta alla Roma. Può cambiare il futuro di Dybala

Ieri si è parlato molto del PSG come potenziale sparigliatore delle carte che vedono raffigurati Jose Mourinho appunto, Antonio Conte e anche Roberto Mancini. Al-Khelaifi starebbe infatti pensando soprattutto allo Special One e al ct della Nazionale come eredi di Galtier.

Questa mattina, però, il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni – che in passato ha ribadito la possibilità di un addio a fine stagione di Mou insieme anche a Dybala – apre il giornale con una bomba. Ovvero Jose Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale del 30 giugno 2024. Una scelta, si legge, che era già maturata prima della sosta e nei giorni trascorsi a Londra in questa sosta ha riflettuto ulteriormente. Rafforzando così questa conclusione. Lo Special One vorrebbe così dare un segnale forte e definitivo alla piazza e alla squadra, vedi i vari Dybala, Smalling, Abraham, Ibanez e Belotti, ovvero i big più a rischio. E che sono molto legati a lui. In questo modo sgretola le indiscrezioni su PSG e anche Newcastle.

“Non ho sentito nessuno”, sarebbe la risposta che il manager portoghese dà a chi gli chiede del futuro lontano dalla Roma. Per quanto Jorge Mendes, che ormai non sarebbe quasi più il suo agente ma resta persona vicina, avrebbe anche avuto contatti con Luis Campos. E la permanenza di Mourinho inevitabilmente concede più di qualche stimolo in più a Dybala, che a Roma sta bene e col portoghese ancora a Trigoria resterebbe anche lui più volentieri. Anche se il suo entourage spinge affinché qualche spagnola o inglese paghi la clausola. Concetto simile pure per Chris Smalling. In ogni caso Pinto dovrà cedere e realizzare almeno 55 milioni di plusvalenza, con Abraham e Ibanez candidati principali a fare le valigie. Entrambi però sono legatissimi a Mourinho e pure loro ovviamente stanno bene nella capitale.

I rapporti allenatore-giocatori sono ottimi, così come quelli con i tifosi, altro elemento importante nella decisione del tecnico. E poi la questione ritiro: secondo il quotidiano niente Algarve, per motivi soprattutto economici. Il nuovo direttore commerciale Michael Wandell avrebbe infatti chiuso un accordo con un’importante organizzazione asiatica.