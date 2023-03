Sessanta milioni subito, così Juventus e Inter rifanno l’attacco

Il nuovo bomber inizia ad infiammare il calciomercato: serviranno almeno 50-60 milioni di euro. Tutti gli aggiornamenti

C’è un nuovo gioiello che sta stregando la Serie A e non solo. La definitiva consacrazione è arrivata nelle due partite di qualificazione ad Euro 2024 con la propria Nazionale.

L’uragano Hojlund si è infatti abbattuto su Finlandia e Kazakistan. Nelle prime due presenze da titolare, l’attaccante dell’Atalanta ha realizzato una tripletta e una doppietta, totalizzando ben 5 gol in due partite. Dopo l’esplosione con il club bergamasco, il classe 2003 si è subito fatto conoscere anche a livello internazionale. Su di lui avevano già messo gli occhi le big della Serie A, ma nei prossimi mesi la concorrenza potrebbe aumentare a dismisura. Hojlund sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati in vista del calciomercato estivo.

L’Atalanta, tuttavia, non farà sconti e spara già alto. Le prestazioni del danese hanno fatto schizzare il suo prezzo e per meno di 50 milioni di euro difficilmente la dirigenza nerazzurra si siederà al tavolo delle trattative.

Calciomercato Inter e Juve: 50-60 milioni di euro per Hojlund

Sulle tracce del centravanti sono già segnalate Juventus, Inter e in seconda fila anche Milan. Con ogni probabilità la lista comprenderà presto anche le big estere.

Il piazzamento in campionato della ‘Dea’ sarà uno dei fattori fondamentali per il futuro di Hojlund. Se dovesse arrivare un piazzamento tra il quinto e il settimo posto, senza Champions League, l’Atalanta potrebbe infatti accettare 50-60 milioni subito per reinvestirne una buona parte sul mercato. Le big sono già in agguato.