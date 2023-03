Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 29 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con lo sprint del Milan per il rinnovo di Leao: “Leao dimmi di sì“, spingendosi a un’offerta di oltre 7 milioni l’anno e chiedendo una risposta entro Pasqua. L’Inter, invece, teme per un nuovo caso Skriniar con il rinnovo complicato di un altro big: “Occhio a Bastoni“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo di apertura dedicato al futuro di Mourinho, che rimarrà alla Roma: “Mou resta“. Di spalla, la situazione della Juventus: “Sono tre i processi sportivi”, con i filoni di manovra stipendi e partnership terze in fase di chiusura indagini prevista per domani e deferimenti in arrivo. Al centro, spazio per Jannik Sinner, che vola al torneo Masters 1000 di Miami e raggiunge i quarti di finale: “Sinner è un martello, Rublev travolto in due set“.

‘Tuttosport’ raccoglie le dichiarazioni di sfida di Vlahovic, tornato al gol con la Serbia: “Ora vinco con la Juve“. In alto, quelle di Panatta, che ricorda un episodio con Gianni Minà: “Eravamo io, Minà, Vilas, Arbore e Mina“. Di spalla, la spinta alla volata di Sinner: “Così ci fai sognare. E oggi ribatti Ruusuvuori”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 29 marzo

Dall’estero, arrivano sorprese nelle qualificazioni a Euro 2024. Passo falso inatteso della Spagna, che perde a sorpresa per 2-0 in Scozia: “Naufragio en Glasgow“, il titolo di ‘As’.

E intanto, in Inghilterra, si prepara un altro maxi colpo di mercato. Il ‘Mirror’ titola in questo modo sull’offensiva del Manchester United per Harry Kane da 80 milioni di sterline: “United’s Kane bid is a whopper“.