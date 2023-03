Leao e Kvaratskhelia: il primo può lasciare e il secondo rilancia. E occhio alla Champions

I destini di Rafael Leao, stella del Milan di Stefano Pioli, e Kvicha Kvaratskhelia, asso del Napoli di Luciano Spalletti, sono destinati ad incrociarsi nelle prossime settimane

Napoli e Milan, domenica sera al Maradona, si sfideranno in occasione della 28esima giornata del campionato italiano di Serie A in quello che sarà un vero e proprio antipasto del doppio confronto, storico, ai quarti di finale di Champions League.

L’urna infatti, dopo il passaggio degli ottavi di tre compagini italiane, ha sorteggiato un derby tricolore fra i lanciatissimi azzurri di Luciano Spalletti e il Diavolo che, in questa annata, sta avendo qualche problemino. Le stelle di una e dell’altra parte agiscono sulla fascia sinistra e rispondono ai nomi di Kvicha Kvaratskhelia per il Napoli e Rafael Leao per il Milan. Destini incrociati per i due assi con il primo che, in ottica calciomercato, ha avuto un incredibile exploit e gli azzurri potrebbero provare anche a blindarlo nonostante sia arrivato soltanto l’ultima estate, mentre il secondo deve, per forza di cose, rilanciarsi dopo una serie di prestazioni non eccellenti e, soprattutto, un contratto in scadenza nel 2024 ed un rinnovo che sembra abbastanza lontano.

Kvaratskhelia e Leao, destini a confronto

La Champions League, e l’eventuale passaggio in semifinale, potrebbe essere decisiva per il futuro di questi due talenti, in particolare per quello di Leao. Un introito economico di maggior livello che proverrebbe dall’approdo nelle prime quattro d’Europa porterebbe il Milan ad avere la possibilità di fare uno sforzo ulteriore per il rinnovo contrattuale. Per il georgiano invece la corte di molti top club inizia a vedersi e a farsi sentire. Nelle ultime settimane ad esempio si è parlato molto del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Le valutazioni, sono differenti. Leao ormai, vista l’annata non entusiasmante, sembra essere sceso sotto i 100 milioni di valore per il club rossonero, mentre Kvara, ancora in ascesa, pare aver raggiunto delle quotazioni da capogiro che superano la tripla cifra in termini di milioni di euro da spendere.