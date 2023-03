Inter, al lavoro per il dopo-Skriniar: piace un parametro zero

Mancano poco più di due mesi al termine della stagione corrente, e l’Inter si sta già muovendo sul mercato soprattutto per quanto riguarda la difesa. Molti nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per rimpiazzare Skriniar

In questo momento il futuro di Alessandro Bastoni sembra allontanarsi dall’Inter e da Milano. Il difensore ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri, che vorrebbero accelerare per il rinnovo ed evitare una situazione simile alla vicenda Skriniar, ma le parti non avrebbero ancora trovato un accordo.

Il giocatore chiede almeno 5 milioni di euro, l’Inter non vorrebbe spingersi fino a quella cifra. E considerando il buco lasciato dal difensore slovacco, in partenza a giugno direzione Psg, l’Inter sta iniziando a muoversi sul mercato per trovare difensori all’altezza dei nerazzurri. Oltre a Giorgio Scalvini, che l’Inter segue da tempo e che cercherà di portare a Milano, c’è un altro giocatore che stuzzica l’interesse dei nerazzurri.

Si tratta di Inigo Martinez, classe 1991, difensore spagnolo in scadenza a giugno con l’Athletic Bilbao. Il giocatore, che quest’anno ha collezionato 14 partite e 1 gol, piace molto all’Inter per le sue caratteristiche. Mancino, può essere impiegato come terzino sinistro, come centrale ma anche sul centro-destra. Ha esperienza sia per quanto riguarda la difesa a tre che per quella a quattro. Buone doti di impostazione e palleggio, abile nel cross e nelle punizioni.

Dopo alcuni guai fisici ha ritrovato l’integrità e la condizione, oltre a un posto nella nuova nazionale spagnola di Luis de la Fuente. Il 31enne potrebbe rappresentare una buona alternativa a Skriniar per l’Inter, ma i nerazzurri dovranno fare i conti anche con altri club che hanno messo gli occhi su di lui.

Il Barcellona è la priorità per Inigo Martinez

Fra le tante squadre interessate al giocatore ci sono anche Napoli, Atletico Madrid e soprattutto Barcellona, che al momento per il giocatore rappresenta una priorità.

Sembrerebbe infatti che ci sia già un accordo tra Inigo Martinez e il club blaugrana, ma non per questo il futuro del difensore è già deciso. Anzi.

Il Barcellona, infatti, deve fare i conti con il FFP e risolvere alcune questioni interne prima di poter ingaggiare altri giocatori anche se a parametro zero. Deve infatti risolvere i contratti di vari giocatori come Gavi, Marcos Alonso, Balde e Araujo. L’Inter resta in attesa, e in agguato, perché ha la necessità di trovare il prima possibile un post-Skriniar.