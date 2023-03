Gratis in Italia con la Champions: sfida Juve, Inter e Milan

Con la qualificazione in Champions League può arrivare gratis in Serie A: Inter, Juventus e Milan si sfidano

Jude Bellingham è la nuova stella del calcio mondiale. I riflettori sono tutti puntati su questo ragazzo inglese dal grande presente e dall’avvenire sicuro.

Bellingham è il grande sogno di tanti top club europei. Dai big di Premier League al Real Madrid. Sarebbe lui il vero obiettivo di Florentino Perez per l’estate. E per arrivare a Bellingham, il club spagnolo starebbe pensando di liberare spazio sia in rosa che a livello salariale. E in questo senso vanno seguite con attenzione le situazioni di tre giocatori attualmente in scadenza: si tratta di Luka Modric, Toni Kroos e Dani Ceballos.

Inter, Milan e Juventus, sfida per Ceballos

E la situazione legata al rinnovo, al momento, sembra essere completamente ribaltata. A differenza di qualche settimana fa, quando Modric e Kroos non sembravano in procinto di rinnovare e Ceballos sì, ora la questione si è capovolta.

Come riferisce ‘El Gol Digital’, Florentino Perez preferirebbe rinnovare i due giocatori più esperti, per avere all’interno dello spogliatoio due senatori. A quel punto Ceballos, nonostante un crescente minutaggio e una ritrovata chiamata nella nazionale spagnola, lascerebbe a costo zero il Real Madrid. Perez ha infatti pronto un annuale per Modric e un nuovo contratto anche per Kroos. Ceballos invece è pronto a lasciare il club a zero. E tante società sono interessate.

In primis il Real Betis, club in cui il centrocampista spagnolo è cresciuto. Ma non ci sarebbero solo gli andalusi. Sul classe 1996 ci sono anche, riferiscono dalla Spagna, diversi club di Premier League e di Serie A. Newcastle, Chelsea e soprattutto Arsenal (dove Ceballos ha già giocato in prestito) sono sulle tracce del giocatore, così come Inter, Milan e Juventus. Anche le tre big di Serie A sono infatti vigili e studiano con attenzione la possibilità di ingaggiare il giocatore a zero. Al momento delle offerte sarebbero già pervenute, ma le più allettanti, riferisce l’emittente catalana, arriverebbero dalla Premier. Per i club italiani, quindi, non si prospetta un compito facile. Molto però dipenderà anche da quello che sarà il futuro dei vari club, sia inglesi che italiani. L’opportunità di giocare in Champions alletta e non poco Ceballos: un club che disputerà la Champions 2023/24 avrà certamente la priorità.