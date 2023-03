Frattura del cranio per il capitano: operazione e stagione finita

Grave infortunio per il capitano della big che ha subito la frattura del cranio: operazione e stagione finita

Infortunio choc per il capitano della big. Il comunicato ufficiale non lascia speranze: frattura del cranio, operazione e stagione finita.

Un problema non di poco conto visto che riguarda uno dei punti di riferimento della squadra. Stiamo parlando della formazione del Bayern Monaco femminile, per la precisione della seconda squadra dei bavaresi. Durante il match con il Lipsia, andato in scena domenica sera, Jana Kappes, difensore di 26 anni e capitana della squadra, ha subito la frattura del cranio.

La calciatrice è stata operata già nella giornata di lunedì e l’esito dell’intervento è stato positivo. Per lei però non è possibile pensare ad un ritorno in campo a breve termine. Come si legge nel comunicato diramato dal Bayern Monaco, per lei la stagione è già terminata.

Bayern Monaco, frattura del cranio per la Kappes

Brutte notizie quindi per la società bavarese con il capitano della seconda squadra femminile che non potrà ritornare in campo prima del prossimo anno.

La calciatrice, 26 anni, ha vestito in tutta la sua carriera la maglia del Bayern: in totale per lei 199 presenze tra prima squadra, seconda squadra e giovanili. Per tagliare il traguardo delle duecento partite dovrà per forza attendere il prossimo anno.