Comunicato UFFICIALE: rescissione del contratto. Ha già una nuova panchina

È arrivata l’ufficialità della rescissione contrattuale per uno dei protagonisti del Mondiale: già pronta una nuova panchina

Nel valzer degli allenatori che animeranno il calciomercato europeo, anzi mondiale, se n’è appena aggiunto un altro. Il Mondiale in Qatar ha portato alla luce tecnici, giocatori, da quelli più noti a quelli meno in vista.

In campo basti pensare a gente come Gakpo, che ora fa spesso la differenza al Liverpool dopo essere approdato ad Anfield proprio a gennaio. Ci sono state poi storie meravigliose come quella del Marocco, arrivato addirittura in semifinale perdendo con la Francia. In patria i giocatori e il ct Walid Regragui sono diventati dei veri e propri eroi, regalando un’avventura meravigliosa a tutto il paese. Non solo, perché in Qatar abbiamo assistito alla cavalcata dell’Argentina, che pure era partita malino. Perdendo in maniera clamorosa con l’Arabia Saudita di Hervé Renard, tecnico curiosamente francese. Che a distanza di tre mesi ha chiuso ufficialmente la sua avventura con la nazionale asiatica.

Ufficiale: rescissione per Renard con l’Arabia Saudita. Sarà ct della Francia femminile

In particolare, Renard ha sostanzialmente rassegnato le proprie dimissioni. Questo si evince infatti dal comunicato della federcalcio, che recita così: “Il consiglio direttivo della Federazione Calcio Saudita ha acconsentito al responsabile tecnico della nazionale Hervé Renard di non completare il periodo restante del suo contratto. Alla luce di ciò sono state concordate le procedure legali ufficiali tra le due parti per la risoluzione del contratto.

Il presidente e i membri del consiglio gli hanno augurato ogni bene per la sua imminente carriera”.

Va sottolineato infatti come nella nota della federazione si parli di una “richiesta” da parte dell’ormai ex ct Renard. Tra le parti è stato quindi raggiunto poi un accordo per la rescissione del contratto, che era in vigore fino al 2027. Una decisione importante quella del tecnico francese, che però ha già pronta una nuova panchina. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, circolate con insistenza anche in queste settimane in Inghilterra e in patria, Renard sarà infatti il nuovo ct della Francia femminile.

Sarà lui a prendere il posto di Corinne Diacre, che era stata esonerata circa 20 giorni fa in seguito a una spaccatura con le giocatrici. A questo punto si attende l’ufficialità da parte della nazionale transpalpina che tra pochi mesi sarà impegnata nell’importantissimo appuntamento del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Dove sarà presente anche l’Italia. Una scelta significativa quella di Renard, che quindi rinuncia anche a un ingaggio importante.