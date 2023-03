Affare da 56 milioni: la Juventus quasi non ci crede

Cifra astronomica per l’affare: servono cinquantasei milioni di euro, la Juventus quasi fa fatica a crederci

Riecco il campionato. La pausa per le Nazionali è ormai in archivio e la Serie A – come gli altri tornei – è pronta a riprendersi la scena.

Lo farà in maniera roboante con il big match tra Napoli e Milan, crocevia fondamentale per la corsa Champions. Una lotta, quella al quarto posto, che avrà ripercussioni anche in ottica calciomercato. Già perché con o senza i soldi provenienti dalla maggiore competizione continentale non è la stessa cosa e chi resterà fuori dovrà rivedere il proprio budget. Un discorso che riguarda anche la Juventus, alle prese con le vicende giudiziarie e in attesa di capire se il -15 sarà o meno confermato.

Intanto per i bianconeri il quarto posto è lontano sette punti e può essere raggiunto anche senza passare dalla Collegio di Garanzia dello sport. Proprio Juventus e Milan sono due delle formazioni che sono state accostate ad un calciatore che è in uscita dal proprio club di appartenenza: Mason Mount. Il 24enne, in scadenza nel 2024, senza rinnovo potrebbe lasciare il Chelsea e le due italiane si sono iscritte alla corsa per lui.

Calciomercato Juventus e Milan, richiesta folle per Mount

Una corsa che comprende diversi club, soprattutto inglesi, e ai quali ora si è unito anche il Bayern Monaco di Tuchel. L’ex Chelsea rivorrebbe il trequartista inglese ai propri ordini ma dovrà fare i conti con l’esosa valutazione dei Blues.

Stando a quanto riferisce il ‘Times’, infatti, la società londinese vorrebbe 56 milioni di euro per cedere Mount, nonostante il calciatore sia soltanto ad un anno dalla fine del contratto. Una cifra che metterebbe fuori gioco le due italiane ma che difficilmente sarà sborsata anche dal club tedesco. La richiesta però, almeno per il momento, è questa e toccherà imbarcarsi in una trattativa non semplice per far abbassare le pretese, magari facendo forza proprio sulla scadenza ravvicinata del contratto.