Spagna ko in Scozia, nessun problema per Croazia e Svizzera

Tante emozioni e qualche sorpresa in questa serata di qualificazioni a Euro 2024: Spagna ko contro la Scozia

La Scozia supera la Spagna e ruba la scena: tante emozioni in questa ultima serata di qualificazioni ai prossimi campionati europei.

La sorpresa della serata è la vittoria della Scozia ai danni della Spagna. Con una doppietta di McTominay (centrocampista in forza al Manchester United), la selezione di Clarke supera gli iberici, portandosi in testa al girone con 6 punti dopo la vittoria all’esordio su Cipro. Importante anche il successo della Croazia nel segno di Kovacic: primi tre punti per Brozovic e compagni dopo il pareggio con il Galles. A proposito, anche Ramsey e compagni si portano a quota 4 punti in classifica battendo la Lettonia.

Nessun problema per la Svizzera che supera per 3-0 Israele dopo il pokerissimo rifilato alla Bielorussia che questa sera si è dovuta arrendere alla forza della Romania che si candida a sorprese del girone. Né vincitori, né vinti tra Kosovo e Andorra, entrambe a segno nel giro di due minuti per un punto che serve poco ad entrambe.

Qualificazioni Euro 2024: risultati e marcatori

Galles-Lettonia 1-0

41′ Moore

Kosovo-Andorra 1-1

59′ Zhegrova (K), 61′ Rosas (A)

Romania-Bielorussia 2-1

17′ Stanciu (R), 19′ Burca (R), 86′ Borozov (B)

Scozia-Spagna 2-0

7′ e 51′ McTominay

Svizzera-Israele 3-0

39′ Vargas, 48′ Amdouni, 52′ Widmer

Turchia-Croazia 0-2

20′ e 45+4′ Kovavic