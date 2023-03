Dall’addio allo United al nuovo ruolo in Nazionale: l’ultimo show di Ronaldo

Le parole di Cristiano Ronaldo dal ritiro della Nazionale portoghese: sono tanti gli spunti offerti dalle parole dell’attaccante lusitano.

Sembra passata un’era calcistica da quando il Manchester United e Cristiano Ronaldo annunciarono la rescissione consensuale del contratto del fuoriclasse lusitano. Cr7, poi, dopo un Mondiale in Qatar vissuto non da protagonista, si è legato ufficialmente club saudita dell’Al-Nassr alla cui crescita sta comunque fornendo un contributo sostanziale.

Intanto molto è cambiato anche sulla panchina del Portogallo, con l’addio di Fernando Santos e la nomina a CT di Roberto Martinez. I lusitani saranno impegnati contro il Liechtenstein nella prima gara ufficiale del nuovo corso, attorno al quale gravita una certa curiosità. Il fatto che si respiri aria nuova è stato confermato dallo stesso Cristiano Ronaldo, che ha esternato immediatamente le sue sensazioni: “Sono molto felice, l’ambiente è molto buono: tutto è diverso. Ora abbiamo un nuovo allenatore con una mentalità diversa: diverso è anche l’ambiente, sicuramente. Adesso tutti si aspettano di essere titolari mentre prima non accadeva questo: saremo una Nazionale più offensiva.”

Cristiano Ronaldo sull’addio allo United: “Tutto nella vita ha un perché”

Cristiano Ronaldo ha poi posto l’accento sul ruolo che ricoprirà in questo nuovo corso con il Portogallo, rivelando come le motivazioni che lo stanno spingendo ad andare avanti siano sempre le stesse. Sotto questo punto di vista gli anelli di congiunzione con il passato sono evidenti: “La mia motivazione è sempre la stessa: questa è casa mia, ho dovuto fare i conti con delle difficoltà ma non era mia intenzione gettare la spugna. Nel momento in cui il CT vorrà contare su di me, io sarò a sua disposizione.”

Immancabile poi un bilancio sulla sua avventura al Al-Nassr e un suo commento sulle prospettive di crescita del campionato saudita: “Tra 5,6,7 anni sarà il quarto/quinto campionato più competitivo al mondo. Addio allo United? Ciò che accade nella vita ha un perché: adesso non ho tempo per i rimpianti, la vita va avanti e si prova ad imparare.“