“Sconcertati” da Conte, ecco cosa ha fatto prima dell’addio

L’addio di Conte al Tottenham ha lasciato come prevedibile numerosi strascichi polemici: i retroscena sul tecnico

Alla fine, l’avventura di Antonio Conte al Tottenham si è conclusa anche in anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per giugno. Gli alti e bassi dell’ultimo periodo e l’attacco frontale del tecnico ai giocatori e all’ambiente hanno portato a una frattura insanabile. Ed emergono nuovi retroscena, su un rapporto con lo spogliatoio che si era fatto piuttosto complicato.

Le ricostruzioni di ‘TalkSport’ e del ‘Daily Mail’ parlano delle varie criticità che sarebbero emerse tra la rosa degli ‘Spurs’ e l’allenatore, con diverse abitudini dell’ex Ct che non sarebbero andate per niente giù ai calciatori. Si citano alcuni episodi in particolare, come una riunione tecnica del mese di gennaio per cercare la svolta ad alcuni episodi negativi. Conte avrebbe convocato tutta la squadra per poi lasciare la stanza non appena tutti i giocatori si erano presentati, delegando la questione al suo staff tecnico.

Viene anche raccontato della routine dei 2 chilometri di corsa prima di ogni partita, che avrebbero influito non poco sullo stato di forma dei calciatori, che infatti spesso iniziavano le gare piuttosto a rilento. E tra i motivi di scontro ci sarebbero stati anche cambi all’ultimo momento nella gestione degli allenamenti, come una sessione spostata dalle 14, quando era originariamente prevista, alle 11 di mattina, all’indomani del ritorno dalla trasferta di Champions League in casa dello Sporting.

Conte, futuro in bilico: il ritorno in Serie A in salita

Insomma, un clima che aveva reso insostenibile la permanenza di Conte a Londra. E adesso, il tecnico ragiona sul suo futuro, per il quale si ripartirà, ovviamente, dalla prossima stagione, ma con tante incertezze.

Da parte sua, c’è la chiara volontà di stare più vicino alla famiglia. Dunque, restare in Italia, anche lavorativamente. Ma come raccontato dalla nostra redazione, appare difficile vederlo in questo momento su qualche panchina italiana: lontano da Inter e Juventus, ma anche dal Milan, una opzione più credibile potrebbe essere la Roma. Sviluppi tutti da seguire, come sappiamo le vie del mercato sono infinite e sanno regalare sorprese.