Quinto allenatore stagionale: ecco il clamoroso ritorno

Potrebbe ripartire da Foggia Delio Rossi: l’ex allenatore di Lazio e Palermo in pole per sostituire Mario Somma sulla panchina rossonera

Dopo trent’anni, Delio Rossi potrebbe tornare in Serie C: l’allenatore di Rimini è il primo indiziato per prendere il posto di Mario Somma alla guida del Foggia.

Una nuova esperienza per Delio Rossi, ancora in attesa della chiamata giusta dopo l’ultima avventura in Serie B alla guida dell’Ascoli. Sul finire del 2020, il tecnico romagnolo guidò la compagine bianconera per appena sei partite e ora, all’età di 63 anni, potrebbe rimettersi in gioco tornando in Serie C, categoria in cui ha allenato solo una volta, trent’anni fa, quando portò la Salernitana in cadetteria.

Un vero e proprio ritorno al passato per Delio Rossi, che lavorò nelle giovanili del Foggia proprio prima dell’esperienza in Campania, salvo ritornare in terra dauna per guidare la prima squadra in Serie B, salvo poi essere sostituito dal compianto Tarcisio Burgnich.

Foggia, clamoroso ritorno di Delio Rossi in panchina

Il Foggia è sulle tracce del quinto allenatore di questa stagione: dopo gli interregni di Boscaglia, Gentile e Gallo sono arrivate le dimissioni di Mario Somma, con la panchina rossonera di nuovo vacante.

Il club rossonero proporrebbe a Delio Rossi un contratto fino a termine della corrente stagione, il tecnico vorrebbe anche garanzie sul futuro. Ecco perché si potrebbe giungere ad un accordo per un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo per almeno un’altra stagione.

Se Rossi dovesse trovare l’accordo col Foggia, erediterebbe una situazione tutt’altro che semplice: dopo l’ultimo ko col Monterosi, i Satanelli occupano il sesto posto in classifica. Chi prenderà il posto di Somma avrà innanzitutto il compito di risollevare il morale della squadra in vista dei play-off, con l’ambizione di centrare una insperata promozione in serie cadetta.