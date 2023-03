Poteva essere un altro colpo ‘alla Pogba’: ma disse di no alla Juventus

La Juventus ha sfiorato tempo addietro un grande colpo di mercato in stile Paul Pogba: il retroscena sul no ai bianconeri

Nel prossimo futuro, la Juventus, per le note contingenze extra campo e per avviare comunque un nuovo ciclo, pare intenzionata a puntare in maniera massiccia su acquisti giovani. Un topic che in realtà ha spesso fatto parte dei bianconeri, che di recente hanno pescato all’estero giocatori come Iling Junior. In passato, avvenne anche con il Paul Pogba prima maniera, e sempre dal Manchester United poteva arrivare a Torino un talento assai promettente come Mason Greenwood.

L’interesse per il giovane attaccante britannico era noto, così come la concreta possibilità di acquistarlo, che poi non si realizzò. Emergono, dal ‘The Athletic’, ulteriori dettagli sul mancato approdo in bianconero che era stato assai vicino in particolare nell’estate del 2019. All’epoca, Greenwood aveva debuttato da poco in prima squadra con lo United. La Juventus faceva sul serio, il giocatore gradiva l’ipotesi. La famiglia, però, lo convinse a non accettare l’offerta, preferendo per lui la permanenza a Manchester, dove si trova tutt’ora.

Greenwood e le sliding doors: futuro incerto per il giovane attaccante finito in disgrazia

Una scelta che aveva anche pagato, per il classe 2001, dividendi importanti. Nella stagione 2019-2020, lanciato in pianta stabile da Solskjaer, ben 17 reti, mentre sarebbero stati 12 i gol in quella successiva.

Il resto è storia, per un talento che ha vissuto un momento delicatissimo della propria vita e fa fatica ad uscirne. A metà della scorsa annata, le accuse di stupro da parte della sua fidanzata che lo avevano portato all’arresto e alla sospensione a tempo indeterminato da parte del club; accuse che però da qualche settimana sono cadute. Ma pur con un contratto ancora in essere con lo United fino al 2025, il giocatore non è ancora tornato in campo ed è di fatto fermo da più di un anno. Si sta discutendo del suo reintegro all’interno della squadra, ma si tratta di un processo che va ancora a rilento. E i dubbi sul suo futuro aumentano. A 21 anni, ha ancora tempo per riprendersi la sua carriera, a patto che ci sia ancora qualcuno disposto a credere in lui.