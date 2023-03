La volontaria dal cuore grande: accoglie più di 20mila animali

Una storia di grande amore e dedizione a favore degli animali abbandonati o in difficoltà: la missione di una volontaria

Una vita vissuta con una missione ben precisa. Vale a dire, quella di donare aiuto agli animali in difficoltà e salvarne il più possibile. E’ la missione di cui si è investita Maria Grazia Giuffrè, una giovane volontaria di Palermo.

Come ha raccontato al portale ‘Amoreaquattrozampe’, Maria Grazia deve la sua passione per gli animali a sua madre: “E’ stata lei a trasmettermela, se ne occupava quando non esisteva ancora la tecnologia ma soltanto il passaparola. Ho deciso di stanziare tutti i miei risparmi in favore degli animali bisognosi, serve davvero tanto aiuto. Non riusciamo a fermarci mai, l’emergenza è continua, si è creata una rete con tante ‘mamme’ a distanza grazie ai social”. Proprio sul web, corre il filo della solidarietà a favore di cani e gatti che hanno subito maltrattamenti, sono stati abbandonati o sono stati trovati per le strade in pessime condizioni di salute.

Maria Grazia Giuffrè e la ‘squadra’ a tutela degli animali: una staffetta che coinvolge tutta l’Italia

Un filo che ha numeri impressionanti. La giovane ha provato ad aiutare fin qui oltre 20mila animali. Sulla pagina Facebook di Maria Grazia vengono condivise ogni giorno storie di tanti piccoli ‘pelosi’, come li chiama affettuosamente lei, bisognosi di cure, di affetto e di una adozione da parte di una nuova famiglia che possa dargli l’amore che meritano.

Attualmente Maria Grazia ospita insieme a sua madre undici gatti e quattro cani. Altri vivono in una pensione, sostenuti dall’aiuto a distanza di diverse famiglie. In questi anni, grazie a lei, tanti cani e gatti hanno trovato una nuova casa, e la sua opera continua. In tutta Italia, la giovane siciliana ha costruito una rete fittissima di collaboratori volontari, che in varie città si occupano di vagliare le richieste di adozione. Queste ultime poi avvengono con un pulmino itinerante che accompagna gli animali finalmente verso la loro nuova casa. L’opera della volontaria viene sostenuta da sempre più persone, la pagina Facebook di Maria Grazia è ormai un riferimento per tutti coloro che vogliano dare il loro contributo.