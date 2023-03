Kulusevski e l’addio di Conte: la frase che nessuno si aspettava

Dejan Kulusevski commenta l’addio di Conte al Tottenham con una frase che nessuno si aspettava: ecco cosa ha detto

Da qualche giorni ormai non si parla che di Antonio Conte e del suo addio al Tottenham. Dopo una settimana di attesa, gli Spurs hanno dato l’ufficialità di una decisione che era ampiamente prevista: il tecnico salentino non è più l’allenatore del club londinese.

Una decisione che non è certo priva di conseguenze, partendo dal fatto che un profilo come quello di Conte libero di accasarsi dove vuole è una tentazione per tutti i grandi club, italiani e non solo. Ma c’è anche il rapporto instaurato con alcuni giocatori, calciatori che lui ha voluto al Tottenham e che ora potrebbero trovarsi spaesati.

Calciatori come Dejan Kulusevski, ex Juventus, che è stato uno dei primi rinforzi ottenuti da Conte agli Spurs. Lo svedese a Londra è quasi rinato ed, indubbiamente, parte del merito va anche allenatore. Logico quindi che nel commentare l’addio, ci siano parole di stima da parte di Kulusevski, ma non solo: c’è anche una frase che nessuno si aspettava.

Kulusevski: “Devo molto a Conte, decide la società”

Parlando a ‘Fotbollskanalen’ proprio di Conte, Kulusevski ha spiegato: “C’è sempre tristezza quando una persona con cui lavori e sei cresciuto deve andare via. La vita però continua e tu devi andare avanti. Ora ci sono 10 partite e dobbiamo dare il massimo per andare in Champions“.

Sulla scelta della società, lo svedese afferma: “Non decido io: noi giocheremo sempre per l’allenatore, chiunque sia. Il club ha preso questa decisione perché ha pensato fosse la cosa migliore e noi calciatore la sosteniamo”. Dalla parte del club, quindi, ma senza dimenticare cosa ha fatto Conte: “Per me è stato molto importante – dichiara Kulusevski – e ho imparato molto da lui. Lo ricorderò sempre. Ora abbiamo il suo assistente che conosco molto bene, poi vedremo chi arriverà il prossimo anno”.