Juve-Milan il ko è doppio: affare da 50 milioni

Il Barcellona lavora già sull’attacco del futuro, e potrebbe intavolare i propri discorsi anche con l’ausilio di Jorge Mendes. Al Barça ne piacciono due

Il nuovo corso del Barcellona sta finalmente portando in dote i frutti sperati. La compagine blaugrana dal post Messi ha cambiato molto, passando anche attraverso momenti bui ed una fase di restauro totale.

Sotto il comando di Xavi la compagine catalana ha pian piano cambiato volto, fino ad arrivare alla situazione attuale in cui è primissima in Liga, con ampio margine sui grandi rivali del Real Madrid. Il tutto in poco più di un anno per il giovane allenatore spagnolo, che sta lasciando la sua forte impronta sulla squadra. È chiaro, che al di là dei problemi economici, il Barça nelle prossime sessioni di calciomercato proverà comunque a potenziare la propria rosa, in particolare in attacco, dove qualcosa dovrebbe cambiare. I destini dei blaugrana potrebbero incrociarsi con quelli dell’Atletico Madrid, che potrebbe ritrovarsi con due nodi da sciogliere per il reparto offensivo in uscita.

Calciomercato Juventus e Milan, il Barcellona cerca attaccanti: doppio affare da 50 milioni

Ancora una volta nei piani dell’Atletico Madrid, più o meno direttamente potrebbe essere importante la figura di Jorge Mendes. Le problematiche da sciogliere per i Colchoneros portano ai nomi di Joao Felix, lui assistito dal potente procuratore, e di Alvaro Morata.

Come evidenziato da ‘elgoldigital.com’ entrambi sono nel mirino del Barcellona e Laporta avrebbe visto in Morata, accostato anche ad un ritorno in Italia con Juventus e Milan protagoniste, una possibile opzione per rafforzare la squadra, mentre ha anche recentemente incontrato Jorge Mendes con il quale ha una grande amicizia, per provare ad avvicinare le posizioni all’Atletico in merito invece a Joao Felix, che potrebbe tornare dal prestito al Chelsea, ma non per restare.

Seppur non sotto la stessa procura, i due attaccanti potrebbero avere il destino collegato, con il Barça spettatore interessato, e l’Atletico intenzionato a cedere. Il Barcellona sarebbe disposto a pagare una somma di 40 milioni di euro per il trasferimento di Joao Félix, mentre per l’ingaggio di Morata si potrebbe chiudere intorno ai 10 milioni.