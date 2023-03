Inter, Onana ha la idee chiare: “Vincere tutto, siamo una squadra forte”

È un André Onana particolarmente carico quello che parla del finale di stagione dell’Inter, con i nerazzurri impegnati in tre competizioni

Miglior piazzamento in campionato, obiettivo Coppa Italia e tentazione Champions League: questo il quadro dell’Inter in vista di un mese di aprile particolarmente intenso ed importante per i colori nerazzurri.

“Bisogna giocare sempre senza paura”: questo il diktat di André Onana, portiere dell’Inter, che in una intervista ai microfoni di SportMediaset ha fatto il punto in vista del finale di stagione. L’Inter ad aprile si giocherà tantissimo: “Sarà un mese difficile, ma lavoriamo ogni giorno per preparare partite come quelle con Benfica e Juventus” ha dichiarato l’estremo difensore.

“Dobbiamo allenarci bene, sono sicuro che che lavorando bene, raccoglieremo un sacco di soddisfazioni”, ha aggiunto il portiere ex Ajax che spera di vivere momenti indimenticabili in Champions League: “Meritiamo più rispetto, abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone difficile. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, non conta quello che accadrà col Benfica, andremo lì per vincere”.

Inter, Onana suona la carica

L’Inter nell’ultimo impegno europeo ha trovato anche un importante clean sheet: “Vuol dire che la difesa sta lavorando bene. Il clean sheet è frutto del lavoro di squadra, dal mister all’attaccante, compresi quelli che partono dalla panchina”.

“Voglio vincere tutto” ha ribadito Onana prima di concludere: “Siamo tutti pronti a difendere questi colori, per me è un onore essere il portiere di questo club”.