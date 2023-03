Inter o Juventus in estate: De Zerbi ha già comunicato la scelta

Il tecnico italiano sta svolgendo un gran lavoro sulla panchina del Brighton e viene già accostato ai top club

La risoluzione contrattuale di Antonio Conte con il Tottenham dei giorni scorsi potrebbe causare un effetto domino sul prossimo mercato. Il tecnico leccese vorrebbe rientrare in Serie A e nei suoi confronti di certo non mancano le pretendenti pronte a favorire il suo ritorno nel campionato italiano.

Allo stesso tempo, il suo addio da Londra ha creato un vuoto sulla panchina degli ‘Spurs’ che il club vorrà colmare al più presto con un profilo di alto livello. Tra questi, come riportato da ‘Football Insider’, sarebbe stato valutato anche il profilo di Roberto De Zerbi. L’allenatore ex Sassuolo, accostato in Italia a top club come Inter e Juventus, non avrebbe però alcuna intenzione di lasciare il Brighton nel corso della prossima stagione.

Ad ostacolare l’ingaggio del tecnico italiano al Tottenham, oltre alla volontà dello stesso De Zerbi di proseguire il suo percorso di crescita per un altro anno lontano dai riflettori di un grande club, è anche la clausola rescissoria da 13 milioni di euro inserita nel contratto con il Brighton che ovviamente potrebbe scoraggiare qualsiasi società ad investire una cifra importante per strapparlo alla panchina degli inglesi.

Calciomercato Inter e Juventus, si complica la pista De Zerbi

Tra le italiane, di recente Inter e Juventus sono state più volte accostate a De Zerbi nell’ottica di un possibile cambio in panchina.

Sia Simone Inzaghi che Massimiliano Allegri non sono ancora certi di rimanere alla guida dei due club anche la prossima stagione per motivi diversi. Il tecnico nerazzurro si giocherà il futuro nel mese di aprile dove la sua squadra entrerà nelle fasi caldissime di Coppa Italia e Champions League.

Per quanto riguarda quello bianconero, che al netto della penalizzazione ha svolto sin qui una stagione positiva, tanto dipenderà chiaramente da quelli che saranno anche gli scenari extra campo che coinvolgono il club. Ad ogni modo, considerata la volontà di De Zerbi, sia Inter che Juventus potrebbero eventualmente essere costretti a guardare altrove per un nuovo profilo in panchina.