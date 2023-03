Effetto domino e addio Inter: ‘colpa’ di Retegui

L’uomo del momento in Italia è senza dubbi Mateo Retegui, centravanti che ha esordito e realizzato due gol con la nazionale nella sosta. L’italo-argentino muove il mercato

L’inizio è stato sicuramente quello giusto per Mateo Retegui che con la Nazionale di Mancini ha esordito prima con gol nella sconfitta contro l’Inghilterra, per poi andare ancora in rete nella trasferta vincente di Malta.

Retegui ha messo sul tavolo il biglietto da visita che tutti avrebbero voluto vedere, alimentando le speranze dell’Italia nell’ambito del centravanti, oltre che continue voci di mercato sul suo futuro anche in Serie A. Tutti pazzi del calciatore di proprietà del Boca, in prestito al Tigre, che in campionato è a quota 6 centri in otto partite. Un centravanti forte fisicamente ed in grado di aiutare la squadra, con ancora ampi margini di miglioramento. L’esordio con l’Italia, con annesse marcature, ha dato ulteriormente lustro al suo nome, facendolo finire sempre di più anche al centro del mercato. In Serie A sono tre i club su di lui, con l’Inter prima di tutte che può contare su Colidio come potenziale contropartita, oltre anche a Milan e Roma.

Calciomercato Inter, Retegui nel mirino: effetto domino con Lautaro Martinez

Al di là anche degli interessamenti dall’estero, tra Inghilterra e Germania, in Italia Retegui è associato soprattutto all’Inter, tanto che il giornalista Fabio Santini in diretta Twitch su TvPlay, ne ha parlato come colpo assicurato.

Nell’attacco dei nerazzurri potrebbe dunque uscire Lukaku, che è in prestito dal Chelsea e non ha convinto, ma occhio a quello che potrebbe accadere su Lautaro. Il Bayern Monaco ha fatto un passo importante cambiando guida tecnica ed affidandosi a Tuchel per il prosieguo della stagione. Poi ci sarà modo e tempo di affrontare il mercato con la necessità dei bavaresi di acquistare un attaccante di respiro internazionale. Qualora l’Inter arrivasse a Retegui non è da escludere che proprio Lautaro Martinez, ma solo a fronte di un’offerta economica folle, possa finire nel mirino dei tedeschi. Ben si sposerebbe nel calcio di Tuchel, fermo restando la volontà nerazzurra di proseguire insieme.