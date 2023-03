Clamoroso in campo, match sospeso: cosa è successo

La partita è stata interrotta nel corso del primo tempo: il direttore di gara non ha potuto fare altro che sospendere il match

La pausa per le nazionali regala comunque spunti interessanti, in campo e non. Se l’Italia ha già completato il suo ‘intermezzo’ con la vittoria su Malta che ha fatto seguito al ko con l’Inghilterra, altre squadre sono anche oggi impegnate in match internazionali.

Uno di questi è stato interrotto dal direttore di gara durante il primo tempo. Verso lo scadere, l’arbitro non ha potuto far altro che sospendere Tanzania-Uganda, gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. A motivare la sospensione dell’incontro è stato un problema all’impianto di illuminazione. Una situazione che ha spinto il fischietto a interrompere il gioco vista la scarsa visibilità sul terreno di gioco.

Tanzania-Uganda interrotta: problemi alle luci

Il problema all’impianto di illuminazione con alcuni fari che si sono spenti, riducendo la visibilità sul terreno di gioco, hanno costretto l’arbitro a sospendere il match sul finire del primo tempo. La pausa è durata oltre venti venti minuti e quando la situazione è tornata alla normalità, il match ha potuto riprendere.