Tutti pazzi per Mateo Retegui: Inter in pole, come giocherebbe in nerazzurro

L’oriundo sta già facendo sognare la Nazionale italiana e tantissimi club di Serie A sono su di lui. All’Inter troverebbe Lautaro Martinez come compagno di attacco, i nerazzurri lo vogliono a giugno

Due gol in due partite con la Nazionale sono un inizio niente male. Il 23enne Mateo Retegui, l’ultimo degli oriundi ad aver vestito la maglia della Nazionale italiana, ha fatto rimpiangere poco le assenze di Ciro Immobile e Giacomo Raspadori ancora infortunati.

Sicuramente è presto per dire che l’Italia ha trovato il suo nuovo numero 9, ciò che è innegabile è che il giovane italoargentino abbia attirato l’attenzione di tantissimi club di Serie A. Le sue caratteristiche, che sono quelle che mancano all’Italia in questo momento, lo rendono un calciatore completo e che potrebbe soddisfare le esigenze di tantissime squadre.

Attaccante moderno, fisico importante, velocità, molto forte nel gioco aereo e capace di saltare l’uomo e attaccare la profondità. Il fiuto del gol lo ha dimostrato nelle sfide contro Inghilterra e Malta, ma non solo. Nel campionato argentino, dove veste la maglia del Tigre, ha segnato sei gol in otto partite, di cui due doppiette. Ma è anche un giocatore in grado di sacrificarsi per la squadra.

In Italia ci sono tre club su di lui. Primo su tutti l’Inter, che può puntare su Colidio come contropartita tecnica. Ma ci sono anche Milan e Roma. Il Milan ha bisogno urgentemente di un attaccante e la Roma potrebbe averne, visti i futuri incerti di Abraham e Belotti. Il club nerazzurro ha già iniziato a muoversi concretamente per il giocatore e i paragoni con Lautaro Martinez corrono. Proprio Lautaro sarebbe il suo compagno di reparto, nel caso Retegui arrivasse all’Inter e nel caso il prossimo allenatore nerazzurro (che potrebbe essere ancora Inzaghi, o qualcun altro) mantenesse un modulo con un attacco a due.

La situazione disastrosa dell’attacco dell’Inter

L’arrivo di un giocatore come Retegui, per l’Inter, significherebbe tirare un po’ il fiato dopo le ultime difficoltà. Un attaccante giovane e promettente, visto che il club nerazzurro vorrebbe svecchiare la rosa e impostare un progetto duraturo.

Al momento, in attacco, l’Inter ha una situazione disastrosa dalla quale deve uscire al più presto. Romelu Lukaku ha segnato tre reti con il Belgio, e questo fa ben sperare i nerazzurri che quest’anno non hanno mai avuto il belga al massimo della forma. Big Rom ha segnato solamente quattro gol in tutte le competizioni, di cui due su rigore e dovrà cambiare tabella di marcia se vuole sperare che l’Inter cerchi un accordo con il Chelsea per un prolungamento del prestito.

Poi ci sono Dzeko e Correa. Per quanto riguarda il primo, l’Inter ha messo sul piatto un’offerta di rinnovo ma le parti sono ancora lontane perché il giocatore vorrebbe un biennale mentre l’Inter offre un annuale. Correa è a tutti gli effetti sul mercato, considerando che probabilmente è stato uno degli acquisti più fallimentari dell’Inter degli ultimi anni.