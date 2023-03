Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 27 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 27 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Dopo il ko con l’Inghilterra, l’Italia centra i primi punti nel girone di qualificazione a Euro 2024 vincendo contro Malta, ma lo fa con un 2-0 che non incanta. “Retegui c’è, l’Italia meno“, titola la ‘Gazzetta dello Sport’, dopo il secondo gol in pochi giorni dell’oriundo argentino. Decisamente meglio invece Bagnaia, il campione in carica della Moto GP che vince all’esordio stagionale in Portogallo: “Pecco show“. “Conte addio”, sancisce la fine dell’avventura del tecnico con il Tottenham, mentre sul mercato nostrano “Il Milan studia come fare cassa con Morata“.

“Solo Retegui“, è la conferma del ‘Corriere dello Sport’ sull’unica nota davvero positiva del match della Nazionale. In alto, occhi già puntati sul campionato e non solo: “Maratona Napoli-Milan, sedici giorni senza fiato“, con il triplo confronto tra Serie A e Champions in appena 16 giorni ad aprile. In basso, spazio al trionfo della Ducati del campione del mondo: “Bagnaia e Ducati imbattibili“.

“Non c’è n’è per nessuno!” è l’apertura dedicata allo stesso Bagnaia da parte di ‘Tuttosport’. “Italia, lui almeno fa gol” è il titolo che invece incoraggia Retegui, che raccoglie un’altra rete con gli azzurri. Di spalla, “Il giorno dei giudizi” per la Juventus, che attende novità sulle condizioni fisiche di Kostic e Chiesa e l’esito dell’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma. “C’è ancora Joya per l’Inter?” apre scenari sul futuro possibile di Dybala in nerazzurro.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 27 marzo

All’estero, nazionali ancora protagoniste. Nel girone dell’Italia, l’Inghilterra vince ancora, per 2-0 contro l’Ucraina, con Saka sugli scudi: “Our smiling assassin“, è il titolo del ‘Mirror’

In Spagna, invece, ‘As’ riprendendo le dichiarazioni del presidente della Federcalcio del Brasile si sofferma sul futuro di Ancelotti: “Brasil quiere a Ancelotti“.