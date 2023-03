Paura durante il match, sbatte la testa: elisoccorso in campo

Attimi di terrore in campo dopo l’incidente accorso ad un calciatore: testa contro il muro, in campo arriva l’elisoccorso

Un pomeriggio di grande spavento in Liguria. In campo arriva l’elisoccorso e per alcuni interminabili minuti si teme il peggio.

Le scene ricordano da vicino quanto accaduto su palcoscenici più prestigiosi: impossibile non pensare a quanto successo a Christian Eriksen durante la gara di esordio della Danimarca ad Euro 2020. Questa volta però non è il cuore di un calciatore a fermarsi: un assurdo incidente di gioco ha portato la sfortunata vittima dell’incidente ad andare a sbattere la testa contro il muro.

Siamo al minuto 66′ della gara tra Imperia e Rivasamba, valida per il campionato di Eccellenza. Il numero 10 ospite, Gianluca Cusato, va a contatto con un avversario e perde l’equilibrio rovinando sulla recinzione che delimita il terreno di gioco. Il calciatore, centrocampista di 24 anni, cade e va a finire con la testa contro il muro che sta alla base della recinzione. L’impatto è tremendo e fa temere il peggio. Immediati partono i soccorsi con lo staff medico presente a bordo campo, ma non bastano. Ecco allora che sul terreno di gioco arriva anche l’elisoccorso per trasportare Cusato in ospedale.

Eccellenza, paura per Cusato: trasportato in ospedale

Sono attimi concitati in cui si teme il peggio. La partita è interrotta per almeno trenta minuti, per consentire all’elisoccorso di atterrare sul terreno di gioco, prelevare il calciatore mentre e trasportarlo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per lui, stando alle prime indicazioni, un trauma cranico e la notte in osservazione come da prassi. Il match, una volta che l’elicottero ha lasciato il terreno di gioco, è ripreso non senza polemiche: per alcuni minuti, i tifosi dell’Imperia hanno protestato per la decisione di far giocare ugualmente l’incontro. “Vergognoso che la partita sia ripresa e ancora di più che abbiano esultato al gol” la presa di posizione degli Ultras Imperia dopo il match, come riportato da ‘sanremonews.it’. Per la cronaca, la partita è stata vinta 1-0 dal Rivasamba.