Milan, il bomber esce allo scoperto: ecco l’annuncio sul futuro

Annuncio del bomber in vista del calciomercato estivo: le dichiarazioni e tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Due sconfitte e un pareggio. È il ruolino di marcia del Milan Stefano Pioli nelle ultime tre partite di campionato.

La squadra campione d’Italia è in piena corsa Champions League e alla ripresa sarà di scena al Maradona, sul campo del Napoli capolista indiscusso della Serie A. I rossoneri hanno bisogno di punti per blindare il quarto posto e scacciare i fantasmi chiamati Roma, Atalanta e anche Juventus nella corsa Champions. Contestualmente, sono mesi delicati per Ibra e compagni anche in vista del calciomercato estivo. L’obiettivo quarto posto, infatti, influenzerà inevitabilmente anche la prossima sessione di mercato. Tra le priorità del club rossonero ci sarà anche il post Ibrahimovic e Giroud: la dirigenza è già al lavoro e sono diversi i nomi accostati al Milan. In prima fila c’è anche quello di Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal che si sta mettendo in mostra in Ligue 1. Ai canali ufficiali del campionato francese, il centravanti ha parlato così: “Contrattualmente dovrò tornare indietro all’Arsenal perché il prestito è solo per un anno, quindi l’accordo rimane quello. Ma non sono sicuro di cosa succederà in futuro. Può succedere tutto nel calcio, molto potrebbe cambiare. Comunque, non chiudo nessuna porta”.

Calciomercato Milan, annuncio di Balogun sul suo futuro

La stella del Reims rientrerà all’Arsenal nel prossimo giugno, con i ‘Gunners’ che saranno chiamati a decidere sul suo futuro.

Balogun è stato accostato anche al Milan, ma il club londinese sembra intenzionato a puntare sul giocatore a partire dalla prossima stagione. Il classe 2001 è letteralmente esploso in Francia ed ha all’attivo ben 18 gol e 2 assist stagionali. Arteta sta spingendo per la conferma del centravanti e il club rossonero è già avvisato.