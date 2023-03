“Impazzisco”: Vlahovic lo fa ancora, Allegri finisce sotto accusa

Dusan Vlahovic autore di una doppietta in Montenegro-Serbia: la sua prestazione fa scattare la polemica, cosa sta succedendo

Ci pensa Dusan Vlahovic. Soffre per 78 minuti la Serbia in casa del Montenegro poi entra in scena il numero 9 della Juventus e indirizza il match. Due gol per lui e tre punti per la Nazionale serba che ora si gode il primo posto nel girone di qualificazione ad Euro 2024.

E dire che il commissario tecnico Dragan Stojkovic aveva deciso di farlo partire dalla panchina, lanciando dal primo minuto Tadic e Milinkovic-Savic alle spalle di Mitrovic. Una scelta che non ripaga il ct serbo, visto che il risultato a fine primo tempo è ancora sullo 0-0. Così dopo l’intervento il bomber bianconero viene mandato in campo e Vlahovic ripaga la fiducia: gol al 78′ che indirizza il match, raddoppio nel recupero per sigillare la vittoria. Tre reti in due partite che rilanciano le quotazioni dell’attaccante, ma fanno anche scattare le polemiche in chiave Juventus: il messaggio arriva forte e chiaro.

Vlahovic gol: Allegri finisce sotto accusa

Un gol contro la Lituania, due contro il Montenegro: Dusan Vlahovic, lontano da Torino, continua a segnare a raffica.

Una media realizzativa che non è passata inosservata ed ha scatenato il mondo dei social. Sono tanti i tifosi della Juventus che sottolineano come il calciatore renda al meglio quando indossa la maglia della Nazionale ed invece stenta con quella bianconera. Una constatazione che porta con sé anche un’accusa con un destinatario chiaro: Massimiliano Allegri.

In tanti puntano l’indice contro l’allenatore juventino, incapace di trarre il massimo dal potenziale di Vlahovic. “Sarà un caso?” si domanda un utente su Twitter, riferendosi proprio ai gol del serbo quando non gioca per Allegri, mentre un altro “impazzisce” perché lontano da Torino segna a raffica. Il tecnico toscano finisce, quindi, ancora una volta sul banco degli imputati. Del resto Vlahovic con la Juventus in campionato non segna dal 7 febbraio. “Sarà un caso?” la domanda che serpeggia sui social…

Ecco alcuni tweet:

#Vlahovic fa gol quando non gioca per #Allegri. Sarà un caso? — Omar Ferrari (@OFerrari1991) March 27, 2023

Se #vlahovic giocasse solo per la nazionale, farebbe di nuovo una valanga di gol in un anno solare Questo fa pensare — MadPaul (@MadPaul_10) March 27, 2023

dušan vlahovic rinato quando non lavorato da quelle mani lì ma chi lo avrebbe mai detto 🥲 — Maria Letizia🤌🏼 (@8cMLeti) March 27, 2023

Io non voglio nominare per forza #Allegri però #vlahovic fa più goal in due giorni con la nazionale di quanti ne fa in un mese con la #Juventus — Fiorenzo (@Pearl984) March 27, 2023

9min