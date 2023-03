Adesso la firma è una priorità: Inter e Juventus spiazzate

Potrebbe sfumare sul mercato estivo un obiettivo per Juventus e Inter: nuovi contatti, la firma è una priorità

Continua a tenere banco il futuro al Benfica di Alejandro Grimaldo, gioiello in scadenza il prossimo 30 giugno con il club portoghese.

Se fino a qualche mese fa sembrava difficile un rinnovo del laterale spagnolo, adesso invece le ‘Aquile’ di Lisbona spingono per la permanenza nella capitale dell’ex talento del Barcellona. Da tempi non sospetti Grimaldo figura sl taccuino di Juventus e Inter, con i nerazzurri tra l’altro prossimi avversari della formazione di Schmidt nel doppio incrocio dei quarti di Champions League. Il Benfica – secondo quando riporta il quotidiano ‘A Bola’ – ha deciso di trattenere il giocatore e tratta il prolungamento del contratto. Schmidt non vuole privarsi di uno dei suoi titolarissimi, con il presidente Rui Costa che oltre alle negoziazioni per Grimaldo punta a blindare in quel di Lisbona anche il tecnico tedesco.

Il Benfica spinge per il rinnovo di Grimaldo: Juve e Inter più lontane

Il Benfica lavora alla conferma dello spagnolo e il rinnovo del classe ’95 sarebbe una priorità per la capolista del campionato lusitano.

Le ‘Aquile’ hanno intensificato i contatti perché non vogliono privarsi di Grimaldo e trattano con il suo entourage per un prolungamento pluriennale del contratto. A questo punto si complicherebbe e non poco un possibile assalto delle big italiane per il 27enne giocatore, più volte accostato anche al Barcellona. I blaugrana avrebbero però mollato la presa sul ritorno del canterano, considerando già la presenza sul lato mancino dello scacchiere di Xavi di Balde, Jordi Alba e Marcos Alonso. Con la firma sul rinnovo il prezzo di Grimaldo inoltre non sarebbe inferiore ai 25-30 milioni di euro, con lo spagnolo che nella stagione in corso ha messo a referto 5 gol e ben 13 assist in tutte le competizioni. La Juve aveva messo nel mirino Grimaldo in caso di addio di Gosens, mentre la Juve sta valutando da tempo un restyling a sinistra con Carlos Augusto al momento in vantaggio nelle preferenze della dirigenza della Continassa.