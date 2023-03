Zaniolo torna subito: alla Juve con dodici mesi di ritardo

La Juventus non ha mollato la pista Zaniolo: l’estate prossima può tentare un altro assalto con determinate condizioni

Dopo un’estate movimentata e un inverno ancora più travagliato, Nicolò Zaniolo torna a far parlare di sé. L’intervista rilasciata e pubblicata oggi da ‘La Gazzetta Sportiva’ riaccende i riflettori sul suo futuro, oltre che sul suo passato. L’attaccante ora al Galatasaray è stato realista per quanto riguarda la permanenza in Turchia e la voglia di tornare in Italia, poi ha attaccato la Roma togliendosi qualche sassolino nei confronti di società e compagni.

Bisogna poi passare alla concretezza, ovvero a quello che potrà effettivamente accadere la prossima estate. Un anno fa ormai i bianconeri erano tra i club che sondavano il terreno per Zaniolo, poi tra luglio e agosto si è passati agli incontri a Milano. Ma senza trovare mai l’assalto decisivo. Così il giocatore è rimasto a Trigoria, ha trascorso una stagione non buona e a gennaio la rottura, col Milan che sembrava pronto a prenderlo. Maldini non ha potuto affondare il colpo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, poi è arrivato il Galatasaray. Ma l’obiettivo di Nicolò resta uno: tornare il prima possibile in Serie A. Al massimo in Premier League, ma più che altro in Italia. E le piste restano quelle due che sono state battute anche negli ultimi mesi. La Juve continua a tenerlo d’occhio, a parlare con l’agente.

Juventus, Zaniolo ancora nel mirino: in estate può arrivare a certe condizioni

Al momento c’è una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, che i bianconeri preferirebbero non pagare. La Juve aspetterebbe il momento giusto, per trattare col Galatasaray su un prezzo più basso e puntando tanto sulla volontà di Zaniolo. Che resta appunto di vestire la maglia della Vecchia Signora, di cui anche da piccolo non ha nascosto di essere tifoso.

Un pallino reciproco, per questo può essere un colpo che ha buone probabilità di riuscita anche senza la Champions League. Zaniolo risponde ai parametri della nuova Juventus, giovane e sostenibile, ma anche italiano. Con l’obiettivo anche di tornare in Nazionale, magari già a giugno per la Nations League, ricreando così un blocco bianconero in azzurro anche con altri colpi. Vedi Frattesi, in aggiunta ai vari Locatelli, Miretti, Fagioli e magari Gatti. Senza contare il ‘sogno’ Vicario. Zaniolo conosce ovviamente il campionato, ha già una buonissima esperienza internazionale, per cui resta un obiettivo concreto.

Molto dipenderà verosimilmente anche dalle varie cessioni e permanenze. Sia quelle eccellenti, in grado di portare moneta sonante in cassa, sia quelle dei contratti in scadenza. Nel ruolo di Zaniolo c’è Angel Di Maria, con cui si sta tentando in tutti i modi il prolungamento con buone sensazioni. Ma i due potrebbero non essere alternativi, anche perché Zaniolo può giocare anche in altri ruoli. In tutto questo anche il Milan resta vigile, con la mina vagante Premier League. Il Tottenham lo segue da tempo immemore, l’addio di Conte potrebbe giocare a favore delle italiane.